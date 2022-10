Terremoto, detenuti al lavoro nei cantieri della ricostruzione. I dubbi della Cgil sul protocollo

22 ottobre 2022 a

a

a

Detenuti al lavoro nei cantieri della ricostruzione post sisma, per la Fillea Cgil non è tutto oro ciò che luccica. In una nota firmata dal segretario confederale di Rieti Barbara Di Tomassi e da quello della Fillea provinciale Fabio Damiani vengono espresse delle perplessità. “Fermo restando il valore sociale dell’intesa, riteniamo tuttavia un errore non aver coinvolto nella discussione le Organizzazioni Sindacali Confederali e di Categoria unitamente al Garante dei Detenuti”.

Rieti, due avvisi per valorizzare il patrimonio culturale

Il sindacato pone tre problemi. Primo: “Non vi è chiarezza sulla selezione dei detenuti impegnati in tale fase; quali sono i criteri di scelta e chi li stabilisce e quali sono le esigenze delle aziende”. Secondo, per la Fillea-Cgil non è chiaro “a quale tipo di ordinamento penitenziario saranno assoggettati i detenuti eventualmente selezionati, se a quello del 20 Ter ( pubblica utilità ) che prevede una piccola formazione e non prevede retribuzione alcuna, oppure all’articolo 21 della legge Gozzini che prevede invece l’assunzione e l’applicazione dei contratti”.

A Torricella Sabina la protezione civile informa i cittadini

Infine dal sindacato fanno notare che “è noto che in edilizia gli infortuni sul lavoro assumono un rischio elevato, come pure è altrettanto noto che in alcuni cantieri si annidano irregolarità retributive, contributive e di conseguenza una scarsa attenzione alla sicurezza. Per questo grande attenzione le organizzazioni sindacali hanno messo nella stipula dei contratti e dei protocolli e vede il necessario coinvolgimento degli enti bilaterali di settore , che questa esclusione rischia di non attivare a pieno. Riteniamo necessario che l’Ance, l’Anci e la Cei si impegnino con le Organizzazioni Sindacali ad applicare e sottoscrivere accordi e Protocolli rivolti alla tutela della sicurezza e della legalità, ricordando che tali necessarie misure, non avvengono sempre da sole”.



Chiudono i ristoranti in centro storico a Rieti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.