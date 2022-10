Rieti, Anci Lazio. L'11 novembre assemblea dei sindaci nel capoluogo

22 ottobre 2022 a

A Rieti l’assemblea dei sindaci del Lazio il prossimo 11 novembre. Sinibaldi: un grande onore e un bel segnale di attenzione per la nostra città. Il prossimo 11 novembre alle ore 11, presso il Polo Culturale Polivalente “Santa Lucia” di Rieti si terrà l’Assemblea Regionale dei sindaci del Lazio organizzata da Anci Lazio. L’incontro, in previsione della XXXIX Assemblea annuale dell'Anci che si svolgerà a Bergamo dal 22 al 24 novembre p.v., servirà anche per fare il punto sulle prossime sfide che gli amministratori locali dovranno affrontare, tra carovita, aumento dei costi energetici e Pnrr.

“La scelta di Anci Lazio di svolgere l’Assemblea qui a Rieti testimonia, ancora una volta, la vicinanza dell’Associazione all’intero territorio del Lazio.Rieti e le realtà della provincia sono uno dei punti di forza della regione, come Vicepresidente di Anci Lazio mi sono impegnato sin da subito per portare le istanze del nostro territorio e assicurarne la giusta importanza all’interno del sistema Regione Lazio", dice Daniele Sinibaldi sindaco di Rieti e vice presidente di Anci Lazio.

"Continuiamo con il buon lavoro che stiamo svolgendo anche con le piccole comunità e i borghi che rappresentano una risorsa turistica, culturale, storica e di tradizioni fondamentale per tutta la regione. Sono certo che l’assemblea regionale sarà un momento importante di confronto e di crescita anche per gli amministratori della nostra provincia che da tempo di battono per ridare centralità ai nostri territori", conclude.

