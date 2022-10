Rieti, indennità sindaco e amministratori aumentate. L'ex assessore Emili: "Prima tagliare i tributi"

22 ottobre 2022 a

“Bisogna tagliare i tributi per aiutare le famiglie”. L’appello arriva dall’ex assessore Antonio Emili, consigliere comunale capogruppo di Io ci Sto.

Emili polemico con il sindaco Sinibaldi: “Sui progetti si tornerà alle chiacchiere”



“Il confronto a distanza sui tributi tra l’assessore al bilancio del Comune e il gruppo consiliare del Pd non risponde alla realtà dei bisogni in cui versano effettivamente i cittadini di Rieti. Da un lato, infatti, l’assessore enfatizza la task force contro l'evasione fiscale, vale a dire l'ordinaria azione di recupero dei tributi impagati, a cui gli uffici sono comunque tenuti. Dall'altro lato l'opposizione invoca clemenza nel perseguimento di tali obiettivi, il che non basta a trovare la soluzione politica da offrire ai problemi imposti dai nostri tempi”, dice l’ex assessore

Uno scenario - continua - innanzi al quale la Politica è tenuta a ridurre significativamente l'entità dei tributi e delle tariffe locali, in maniera tale da arginare i danni prodotti dal caro bollette della luce e del gas e il peso generato dalla smisurata crescita del prezzo dei carburanti e di pane, pasta, olio, carne e di ogni altro genere di be”. Poi la stoccata: “È nota la solerzia con la quale il Governo nazionale e l'Amministrazione locale hanno deciso e recepito l'aumento sino a 10.000,00 euro al mese dell'indennità del Sindaco della città capoluogo, senza condizionare tale misura al venir meno dello stato di pre dissesto del nostro e di altri Comuni. In sostanza aumentano gli stipendi degli Amministratori, ma ad oggi Stato ed Enti locali non hanno ancora messo mano alla necessità di ridurre Imu, Tari, Tosap, tariffe e le altre imposte locali”.

