Rieti, giallo ex Postina. Scientifica oltre 20 ore nelle case di Silvia Cipriani

Sono oltre 20 ore che gli uomini della squadra mobile di Rieti e della scientifica arrivati anche da Roma, stanno lavorando all’interno della tenuta di Cerchiara dove si trovano l’abitazione principale, di proprietà di Valerio Cipriani, e quella più piccola e mai rimessa a nuovo dove viveva la zia Silvia. Una grande tenda blu a celare il lavoro dei poliziotti che mercoledì hanno lavorato all’interno della casa di Silvia e del granaio, mentre ieri si sono dedicati alla casa principale. Tutti gli ambienti vengono passati palmo a palmo per cercare quelle prove che forse non ci sono più perché l’abitazione di Silvia, l’ex postina settantasettenne scomparsa tra il 21 e il 23 luglio e i cui resti sono stati rinvenuti due mesi dopo nei boschi di Montenero, come pure la sua Fiat Palio station wagon, è stata messa sotto sequestro dagli inquirenti soltanto il 10 ottobre scorso.

Sino ad allora chiunque ha avuto la possibilità di accedere all’interno delle abitazioni, come del garage e del granaio, oltre che potersi muovere liberamente in tutta l’area esterna circostante. Come riferito dalla trasmissione Quarto Grado più volte, dopo la scomparsa della zia Silvia, il nipote Valerio, indagato dalla procura di Rieti per omicidio volontario, si è recato a Cerchiara per capire cosa fosse accaduto alla zia e per questo motivo anche realizzato diversi filmati con il cellulare che gli permettessero, rivedendoli, di poter trovare un segno o una traccia che portassero a capire cosa era realmente accaduto a Silvia.

Sempre mercoledì la scientifica nel pomeriggio si è recata in via delle orchidee a Rieti nell’appartamento di proprietà di Silvia dove la donna si recava almeno una volta settimana. Anche lì sono stati effettuati i rilievi per rinvenire tracce biologiche e di altro tipo. Sembra ormai chiaro che la risposta sulla morte di Silvia si trova quasi certamente in una delle tre abitazioni, ma sono tanti, forse troppi, i misteri. Cosa certa è che dal 24 luglio, quando il nipote Valerio ha formalizzato la denuncia in questura, lui non ha mai smesso di porsi domande. L’ultima telefonata agganciata dal cellulare della donna risale a due giorni prima.

