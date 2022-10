Rieti, sanità. Asl amplia i servizi alla Casa della Salute di Magliano Sabina: più interventi di oculistica

21 ottobre 2022 a

Nell’ambito del potenziamento della medicina territoriale di prossimità e di comunità, la Asl ha da alcuni giorni ampliato ulteriormente le attività e i servizi presso la casa della salute di Magliano Sabina che si conferma sempre di più centro di riferimento territoriale per l’erogazione non soltanto dell’assistenza primaria ma anche per quella specialistica attraverso l’accesso a percorsi di cura semplici e complessi. In particolare, da questa settimana, i professionisti dell’unità di oftalmologia aziendale hanno incrementato le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di chirurgia oftalmica con particolare riferimento alla chirurgia per il trattamento della cataratta.

La casa della salute di Magliano Sabina è caratterizzata da una organizzazione del lavoro volta alla presa in carico della persona secondo i principi della medicina d’iniziativa e dell’attivazione di percorsi di prevenzione e cura multidisciplinari.

Al suo interno è possibile accedere a numerosi servizi e attività specialistiche come la chirurgia generale, chirurgia oftalmica, chirurgia vascolare, diabetologia, ambulatorio piede diabetico, endocrinologia, dermatologia, terapia del dolore, ambulatorio cure palliative simultanee, fisiatria, nefrologia, neurologia, odontoiatria, ortopedia, otorino, urologia, cardiologia, chirurgia plastica, geriatria, gastroenterologia con endoscopia digestiva, pneumologia con broncoscopia, reumatologia, radiologia e sportello Pua.

