Rieti, pulizia fosso Corese. Bufera a Fara in Sabina. L'opposizione: "Intervento parziale, altro che bonifica”

Neanche un intervento che, in sostanza, dovrebbe rappresentare un evento positivo per un territorio, quello di Fara Sabina, e il suo corso d’acqua interno, il torrente Corese, riesce e mettere d’accordo maggioranza e opposizione. Intervento che, peraltro, ha visto il Comune sabino soltanto come “datore” delle linee di indirizzo, in una competenza che rientra nelle prerogative di un altro ente, la Provincia di Rieti.

Ciò nonostante è proprio nei confronti del Comune, e in particolare dell’assessore all’Urbanistica, Giacomo Corradini, che muove la dura critica del gruppo consiliare di minoranza “Fara Merita”. Il quale, in tutta risposta alla nota del Municipio sulla prosecuzione dell’intervento di bonifica degli argini del fosso Corese – intervento giunto a poco più della metà rispetto al totale -, tuona contro la “fantastica pulizia-bonifica del fosso, di cui l’assessore competente, ovvero il solito pericoloso incompetente (chiaro il riferimento a Corradini, che nel passaggio però non viene menzionato, ndr), tanto si è vantato.

Mentre si evince chiaramente che all’altezza di Passo Corese il fosso versa in uno stato pietoso, con vegetazione incolta e degrado generale, cose che mettono a rischio l’intera area in quanto si sta creando una diga naturale – tuonano i consiglieri comunali Vincenzo Mazzeo, Lara Scipioni e Franco Cipriani - mentre negli altri Comuni sin da questa estate si sono effettuati lavori corretti di pulizia e bonifica degli argini e delle aree attraversate da corsi d’acqua, a Fara in Sabina l’assessore Corradini ha provveduto al ‘giardinaggio’, dimenticando l’area sotto il ponte Garibaldi che per lo stato della vegetazione e di degrado, sta diventando una diga naturale con grave rischio in caso di piogge abbondanti".

"Non è possibile occuparsi dei soli 200 metri sistemati – proseguono i tre esponenti della minoranza - il tratto urbano inizia prima, ossia all’altezza dell’ex sansificio e ovviamente, il suddetto tratto resta nel degrado da tempo immemorabile. Ricordiamo inoltre che il torrente attraversa Fara per circa 10 chilometri, e sarebbe stato opportuno riflettere su un piano di interventi più esteso. La solita furbata, altro che cambio di passo”.

