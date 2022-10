Rieti, scoperta archeologica a Rocca Sinibalda. A Pantana spunta acquedotto di età preromana

Ta. Be. 21 ottobre 2022 a

Ultima frontiera dell’archeologia in provincia di Rieti. Infatti l’attività di studio connessa con la ricerca archeologica e topografica del territorio reatino da parte del gruppo speleo-archeologico Vespertilio, ha portato alla scoperta di un nuovo sistema sotterraneo nella frazione Pantana, nel comune di Rocca Sinibalda (protagonisti delle ricerche: Pintus, Politi, Cardinale, Troiano, Candela, Marincola, Angelucci, Gnoffo, Armeni e Ranieri).

Si tratta, come ha tenuto a spiegarci l’archeologo Cristiano Ranieri, capo spedizione, “di un altro ritrovamento significativo, ovvero un acquedotto molto antico, ancora attivo e perfettamente funzionante, le cui fasi di scavo sono ascrivibili a un periodo sicuramente antecedente alla romanizzazione dell’intera area. L’acquedotto – precisa Ranieri –, è interamente scavato in una formazione di breccioni e calcareniti alternati a strati di argille pleistocenici; i cunicoli a sezione ogivale presentano altezza compresa tra 1.60 e 1 metro e una larghezza tra 1,80 e 60 cm; è stato rinvenuto anche un ambiente ipogeo più ampio, con funzione di cisterna, in cui confluivano le acque drenate dai diversi condotti. Di tutto il complesso è stata effettuata documentazione tecnica comprensiva di foto e rilievi, in cui si notano diverse fasi costruttive che ci permettono di avere un quadro più completo riguardo tecniche di scavo e maestranze che lavorarono a queste opere”.

Questa scoperta, aggiunge Ranieri, è frutto di studi ed esplorazioni “avviati nel 2021, e ripresi in questi mesi, comparandone gli esiti con quelli dei rinvenimenti di Poggio San Lorenzo, da cui tutto è partito, Mompeo e Montenero”.

Un insieme di acquisizioni in ambito archeologico, “di estrema importanza, poiché ci parlano di insediamenti ben strutturati e di un’organizzazione comunitaria articolata e molto ben organizzata precedenti alla romanizzazione, cioè di epoca sabina, di cui ancora poco si conosce e dunque di cui possono offrirci un significativo spaccato; ciò, permettendo di ricostruire uno scenario completamente nuovo, a tutt’oggi inedito. Le sorprese e le novità – come sottolinea Ranieri – non finiscono qui, anzi ulteriori studi, in particolare a Poggio S. Lorenzo, ci stanno per fare altre rivelazioni di grande valenza”; rivelazioni che, presto, verranno svelate, probabilmente nel corso di una giornata Fai, di cui è imminente la fissazione della data.



