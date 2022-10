Rieti, richieste di aiuto alla Caritas in aumento

Marco Staffiero 21 ottobre 2022 a

a

a

Con le imprese che chiudono aumenta la disoccupazione e con essa le richieste di aiuto. Dopo due anni di pandemia sono molte le famiglie, che con difficoltà hanno resistito toccando i risparmi di una vita. Con l'aumento imprevedibile delle bollette e delle materie prime, se non si trova una soluzione immediata il rischio di un crollo diventa reale. I centri di assistenza e aiuto sul territorio già da mesi sottolineano una situazione esplosiva. La stessa Caritas della provincia di Rieti, oltre ad avere gli utenti ordinari, che arrivano a 1100, (in aumento negli ultimi anni) dall'inizio dell'estate le richieste di aiuto, anche se sporadiche e non abitudinali, sono state 200.Richieste d'intervento che spaziano per la copertura di diverse esigenze, dove intere famiglie non riescono più a soddisfare. Dalla difficoltà a pagare una bolletta fino all’acquisto di generi alimentari.“La situazione è molto delicata – ha commentato il presidente della Caritas provinciale,

Angelucci: "Bonus libri del Comune discrimina famiglie e studenti"

Don Fabrizio Borrello -. Dopo due anni di pandemia, l’aumento delle bollette sta mettendo a dura prova tante famiglie. Calcolando che ancora abbiamo i riscaldamenti spenti. Con l’aumento dei beni di prima necessità, aumenta di conseguenza la tipologia di aiuti. Quindi il nostro abituale utente oltre, ad avere difficoltà a pagare una bolletta, sta avendo difficoltà ad acquistare un pacco di pasta. Inoltre, stiamo notando un altro problema, nuovo che riguarda la Fead, gli enti europei che si occupano dell’assistenza dei prodotti alimentari, dove l’aumento delle materie prime li sta mettendo in difficoltà per la quantità della distribuzione”. Aumentano le richieste di aiuto e dall’altra parte c’è il rischio, che nel corso del tempo possano diminuire la quantità d'interventi, per l’aumento dei prezzi. Il tempo passa e dalle istituzioni si chiede un intervento rapido e deciso per far fronte a una situazione davvero particolare.

Il sindaco di Casperia pensa alle famiglie, arrivano le agevolazioni

Oltre, i proclami da eterna campagna elettorale, gli ultimi dati dell'Eurispes, parlano chiaro: la situazione economica generale del paese è peggiorata negli ultimi dodici mesi (59,1%) e continuerà a peggiorare nel prossimo anno (47%), mentre quasi la metà delle famiglie è costretta a usare i risparmi per arrivare a fine mese. La condizione economica delle famiglie è rimasta stabile nell'ultimo anno nel 36,5% dei casi, mentre nel 39,4% è peggiorata. In pochi hanno riscontrato miglioramenti (12,3%). Il 45,3% delle famiglie sono costrette a utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese e la capacità di risparmiare è diminuita (22,9%; -4,7%); mentre aumenta la difficoltà a pagare la rata del mutuo (43%; +4,8%).Circa una famiglia su quattro affronta con fatica le spese mediche (24,5%).

La Moschea di Rieti diventa ricovero notturno per richiedenti asilo e rifugiati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.