Rieti, via Terenzio Varrone sempre più nel degrado

Marco Staffiero 21 ottobre 2022

a

a

Via Terenzio Varrone terra di nessuno. Nella centralissima Rieti, la strada che collega Via Cintia a Piazza Oberdan vive in uno stato di abbandono eterno. Il manto stradale per tutta la via è visibilmente ricoperto di toppe e di buch e, rendendo la strada pericolosa per le persone più anziane.

Non è finita: lungo tutto il percorso abbiamo trovato cartacce, bottiglie di vetro e lattine abbandonate, escrementi, mascherine ed un piccione morto da giorni. Le tante saracinesche dei negozi abbassate, per la crisi economica, rendono la scena ancora più triste. Del resto chi aprirebbe un’attività in una via così ridotta? Qualche passante lungo la strada rimane con la testa china, attento durante il cammino, con lo sguardo verso l’asfalto a non prendere qualche slogatura. “Una vergogna – ho commentato la cittadina Paola Castarini, che passeggiava – vedere una strada nel cuore di una provincia del Lazio in queste situazioni. Sono mesi e mesi che questa via vive in questo stato di degrado e di abbandono. Non ci sono purtroppo soltanto le numerose buche pericolose a rendere la via indescrivibile, nel passeggiare bisogna fare attenzione anche a bottiglie rotte e lattine”. Non mancano le lamentele di altri cittadini.

“Ad ogni cosa, che non funziona – ha detto Alessandro Salvioli – si trova la giusta scusa, per giustificare la cattiva attenzione dei cittadini, come la mancanza di cattiva attenzione e cura delle istituzioni. Non è un giorno, che questa via centralissima vive in questa situazione. Ci sono città d'Europa con milioni di abitanti, dove rimane quasi impossibile trovare una cicca di sigaretta in terra. Come può presentare una cittadina di circa 40 mila abitanti con questa fotografia? Ma come possiamo parlare di turismo, di economia, di rilancio, se non riusciamo nemmeno a trovare un sistema per risistemare e pulire una strada di circa 250 metri? Ma non prendiamoci in giro”. Dal comune viene confermato l'impegno e il lavoro che viene svolto per la cura e la manutenzione nel territorio, ma sicuramente c'è ancora tanto da fare. “La via presa in considerazione – ha sottolineato l' assessore alla manutenzione e arredamento del comune di Rieti, Fabio Nobili – ha bisogno di un intervento immediato. Con un finanziamento di 300 mila euro quanto prima partiranno i lavori per la pavimentazione lungo la strada. Dall'altra parte dobbiamo sensibilizzare, con ogni strumento la cura a una maggiore cura e attenzione verso il bene pubblico. Le bottiglie di vetro con le lattine abbandonate lungo la strada vengono notate da tutti, ma rimane impossibile mettere un agente o un addetto al decoro a controllare ogni cittadino. Poco tempo fa erano stati risistemati i bagni pubblici sul Terminillo , pochi giorni dopo sono stati completamente distrutti da un gruppo di vandali”.

