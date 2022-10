Rieti, giallo di Silvia Cipriani: sopralluoghi nelle due abitazioni

Paola Corradini 21 ottobre 2022 a

E' stata una lunga giornata quella di ieri ( 20 ottobre ) per gli inquirenti che stanno facendo luce sulla vicenda di Silvia Cipriani. Come annunciato mercoledì scorso 19 ottobre dall'avvocato Luca Conti, legale di Valerio Cipriani, l'uomo indagato per la morte della zia Silvia Cipriani, dopo i rilievi squadra effettuato all'interno dell'auto dell'ex postina, ieri gli agenti della squadra mobile di Rieti accompagnati dal nuovo dirigente Stamegna e affiancati da sei uomini della polizia scientifica di Roma, si sono recati di nuovo presso la casa di Cerchiara.

L'abitazione è tornata quindi al centro dell'attenzione degli inquirenti, anche a seguito delle rilasciate dal nipote Valerio, dalle due testimonianze e dal fattore Leonino. Per tutta la mattinata di ieri gli agenti della scientifica hanno esaminato gli ambienti di entrambe le abitazioni che si trovano all'interno della tenuta. Come suggerito anche dal generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris e oggi facente parte del pool difensivo di Valerio, sono stati esaminati anche il garage, il granaio e il prato dove spesso la Cipriani parcheggiava la sua Fiat Palio.

Nel primo pomeriggio di ieri, terminati i rilievi a Cerchiara, dove erano presenti anche i due avvocati di parte Luca Conti e Domenico Orsini, le due squadre (Mobile e Scientifica) si sono dirette a Rieti in via delle Orchidee nell'altro appartamento di Silvia Cipriani dove nel tardo pomeriggio erano ancora chiusi con le tapparelle abbassate perché probabilmente hanno utilizzato il luminol per la ricerca di tracce ematiche. Gli agenti della Scientifica che hanno lavorato all'interno dell'appartamento erano sei e il loro lavoro probabilmente proseguirà anche nella giornata di oggi. I primi a uscire dall'abitazione di via dell'Orchidee intorno alle 17,30 sono stati il ​​capo della Mobile e un altro agente con in mano cartelline trasparenti contenenti fogli. Una situazione che probabilmente rivivremo anche oggi.

