Rieti, colto da malore si perde mentre cerca funghi

La squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Rieti è intervenuta - congiuntamente con personale della polizia di Stato, Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico e sanitari del 118 - per il soccorso di un cercatore di funghi nei boschi in località "Macelletto". L'uomo si era incamminato a partire da via Selva Piana per poi risalire all'interno dell"area boschiva. In difficoltà dopo aver perso l'orientamento e vittima di un lieve malore si è trovato impossibilitato a proseguire il cammino per fare ritorno. Una volta individuato e raggiunto in luogo impervio e scosceso è stato soccorso e poi trasportato con l'ausilio di una barella idonea al trasporto in ambienti montani. Una volta a valle è stato preso in carico dal personale del 118.

