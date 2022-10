Rieti, vaccini antiCovid e antinfluenzali: open week dell'Asl

20 ottobre 2022 a

a

a



Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, la Asl di Rieti ha organizzato un Open Week per la vaccinazione antinfluenzale e antiCovid-19 dedicato a tutto il personale aziendale. L’Open Week si svolge presso il presidio ospedaliero di Rieti, gli ambulatori vaccinali del Distretto Rieti 1 e del Distretto Rieti 2, presso la Casa della Salute di Magliano Sabina e comunque la vaccinazione è sempre garantita presso l’hub ex Bosi Rieti-Cittaducale. Anche quest’anno la vaccinazione antinfluenzale è particolarmente raccomandata e gratuita per gli operatori sanitari chiamati a garantire l’assistenza ai pazienti e più in generale per tutte le figure professionali che operano nel settore dell’assistenza sanitaria e socio assistenziale. La vaccinazione antinfluenzale ha sempre avuto un fortissimo aspetto preventivo, ma in una fase di pandemia da Sars-Cov-2 tuttora presente, assume un ruolo ancora più rilevante.

Per andare incontro alle esigenze del personale aziendale le sedi individuate per la vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid-19 sono diverse e l’organizzazione in Open Week su tutto il territorio permette una vaccinazione diffusa capillarmente.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.