Rieti, spaccio di droga in centro storico: potenziati i controlli

Forze dell’ordine, Comune e commercianti insieme per contrastare lo spaccio di stupefacenti nel quartiere San Francesco. L’area, da sempre attenzionata per via del mercato della droga alimentato anche dalla presenza di studenti, d’ora in avanti sarà sorvegliata speciale dopo la presentazione, di recente, di un esposto e di segnalazioni da parte dei titolari degli esercizi pubblici della zona e non solo, che si dicono danneggiati dalla presenza degli spacciatori.

Il tema della sicurezza del quartiere è stato al centro della riunione di due giorni fa del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Gennaro Capo e con la partecipazione dei vertici delle forze di polizia, del sindaco e del comandante della polizia locale del Comune di Rieti e del presidente di Confcommercio Imprese Rieti, Leonardo Tosti, in qualità di uditore. Al termine del confronto, si è deciso, tutti, di mettere in campo specifiche e mirate attività di controllo che andranno ad aggiungersi alle operazioni già realizzate recentemente da Polizia e Arma dei carabinieri per contrastare lo spaccio e agli interventi messi in campo contro gli atti di criminalità comune registrati nel quartiere.

Azioni che saranno accompagnate dal potenziamento del sistema di videosorveglianza delle strade e della piazza dell’area anche con il coinvolgimento attivo dei privati e dei commercianti – grazie alla possibilità di installare nuove telecamere nei punti più a rischio, finanziate sulla base di progetti presentati al ministero dell’Interno dopo l’esame da parte dello stesso Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica - e in parallelo alle iniziative avviate dal Comune per ripristinare il pieno funzionamento delle telecamere presenti in città, garantendone la costante manutenzione. Non solo. A tutto questo si affiancherà un’azione di verifica circa la regolarità dei contratti di locazione degli immobili presenti nella zona, con l’eventuale coinvolgimento degli uffici della Asl. I presenti hanno infine convenuto sull’opportunità d'istituire un gruppo di lavoro ristretto, con la partecipazione dei rappresentanti delle diverse Istituzioni presenti alla riunione, con il compito di approfondire i molteplici aspetti della questione anche al fine d'individuare e segnalare alle autorità giudiziarie eventuali situazioni penalmente rilevanti. “L’obiettivo – dicono dalla Prefettura - è di fornire una risposta ai problemi di sicurezza e ordine pubblico del

centro storico”.

