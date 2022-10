Rieti, torna l'incubo incendi in Sabina

Paolo Giomi 20 ottobre 2022 a

L’incubo incendi torna a flagellare le colline della Sabina. E ancora una volta, purtroppo, la zona di confine tra i Comuni di Fara Sabina e Nerola, e quindi tra le province di Rieti e Roma, che quest’estate è stata una di quelle ad aver pagato il prezzo più alto in termini di ettari bruciati dalle fiamme, e quindi di danni all’ambiente, alle colture e agli allevamenti del territorio.

Nel tardo pomeriggio di martedì una lunga lingua di fuoco si è propagata in località Carpignano, sul versante del Monte Elci che affaccia verso Nerola, a ridosso della strada statale Salaria. Le fiamme, che per via del crepuscolo sono state avvistate a decine di chilometri di sorveglianza, hanno rapidamente preso corpo e vigore, salendo quasi verso la cima del colle, e arrivando a pochissimi metri dal ciglio stradale. Immediatamente sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti e del distaccamento di Poggio Mirteto hanno tentato di contenere la furia del fuoco, con il supporto dei volontari delle associazioni di Protezione Civile di Fara Sabina, Nerola e Montelibretti.

In poco tempo si è reso necessario anche il supporto aereo, con gli elicotteri pronti a prelevare acqua dall’invaso del lago di Baccelli per cercare di domare le fiamme. Fiamme che, a tarda notte, sembravano aver avuto la peggio, salvo poi riprendere forza alle prime luci dell’alba, con un nuovo fronte d’incendio propagatosi al sorgere del sole, nello stesso identico punto di quello della sera precedente. Stavolta, a dare man forte dall’alto è arrivato un canadair da Roma, mentre via terra hanno lavorato senza sosta vigili del fuoco e protezione civile, con le forze di polizia impegnate a monitorare senza sosta l’eventualità di una messa a rischio della circolazione stradale lungo la Salaria, che per fortuna non si è verificata.

“Assistiamo ancora una volta a un chiaro esempio di come il fuoco possa trovare condizioni di propagazione importanti anche in un periodo che non ci si aspetterebbe secondo gli standard della prevenzione – si legge in una nota della Protezione Civile di Montelibretti - purtroppo comportamenti scellerati e poco accorti, favoriti da un prolungato periodo di alta pressione possono portare a questo, scene che abbiamo visto fino a un mese fa si ripropongono come un monito duro e crudele. Stanotte (19 ottobre) guarderemo attoniti e impotenti consumarsi l’ennesima sciagura, animali e alberi ne pagheranno le conseguenze per primi, finché non arriverà il nostro turno, quando non rimarrà più nulla da tutelare”.

