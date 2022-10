Rieti, anziana scomparsa iniziati gli esami sull'auto. L'ex comandante del Ris: "Per i risultati servirà tempo"

19 ottobre 2022 a

Gli esami a seguito dei rilievi effettuati questa mattina (19 ottobre 2022) sulla Fiat Palio station wagon di Silvia Cipriani, “inizieranno la prossima settimana e sono molti e riguardano campi diversi quindi ci vorrà tempo”. Così Luciano Garofano ex comandante del R.I.S. di Parma (Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche) che in passato ha seguito importanti tra cui il caso Cogne e il delitto di Garlasco.

Al vaglio degli inquirenti i risparmi dell'ex postina scomparsa. Oggi gli esami sui reperti ossei

Oggi è nello staff della trasmissione televisiva Quarto Grado.

È anche perito di parte della difesa di Valerio Cipriani indagato per la morte della zia Silvia scomparsa il 21 luglio scorso e i cui resti, insieme alla Fiat Palio, sono stati ritrovati a fine settembre in un luogo impervio nei boschi di Montenero. L’auto é stata ritrovata da un cercatore di funghi di Poggio Moiano mentre i resti ossei, una scarpa e la borsa sono stati rinvenuti due giorni dopo dalla polizia scientifica di Rieti.

Giallo Cipriani, gli avvocati: "Valerio ha un alibi inattacabile"

L’auto è stata trasportata a Roma proprio in attesa dei rilievi effettuati oggi. Per ora è stato prelevato e suddiviso il materiale organico e non solo rilevato all’interno dell’auto e sono stati effettuati gli esami antropometrici sui sedili di guidatore e passeggero. Sarà un lavoro lungo per i tecnici che dovranno esaminare quanto rilevato nella giornata odierna e non è escluso che nei prossimi giorni i tecnici tornino ancora a lavorare sulla Fiat Palio appartenuta all’ex postina 77enne di Cerchiara.

Scomparsa Silvia Cipriani, la verità nella sua Fiat Palio

