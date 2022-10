Rieti, 12 milioni di euro per nuovi corsi universitari

Paola Corradini 19 ottobre 2022 a

a

a

Cresce l’offerta formativa universitaria a Rieti con 12,6 milioni di euro assicurati dal MUR nel periodo 2022-2024 per l’attivazione di nuovi corsi e il rafforzamento delle infrastrutture. Questo quanto previsto dall’Accordo di Programma firmato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa e dai rettori di alcuni atenei italiani tra cui La Sapienza di Roma e l’Università degli Studi della Tuscia per Rieti.

Fabio Melilli: “Rieti pronta a diventare polo nazionale per ricerca e imprese”



L’accordo per Rieti, sostenuto dal sindaco Daniele Sinibaldi è pensato, nel dettaglio, per rilanciare e supportare le attività dei due atenei coinvolti, la Sapienza di Roma e l’Università della Tuscia, quali enti promotori dello sviluppo socioeconomico e culturale dell’intero territorio colpito dal terremoto del 2016, grazie agli oltre 12 milioni di euro assicurati dal MUR.

La Sapienza e la Tuscia hanno come obiettivo quello di rendere Rieti una città universitaria in grado di offrire opportunità di formazione, ricerca e sviluppo economico alla comunità locale e, al contempo, attrarre studenti e operatori economici da altre regioni e dall’estero, realizzando così un Polo universitario interateneo. In questo solco si inserisce la recente costituzione, tra le due università, di una associazione temporanea che porta all’attivazione del Centro di Ricerca per l’Innovazione sull’Economia circolare e sulla Salute, segno del forte impulso che si vuole dare alla realizzazione del progetto come volano per lo sviluppo del territorio.

Il rettore dell'Università di Quimper in città per rinnovare il protocollo con l'Ordine degli avvocati



“Ieri il Ministero per l'Università e la ricerca ha presentato due accordi di programma, uno dei quali riguarda Rieti” scrive il sindaco Sinibaldi che aggiunge: “Stiamo sostenendo ogni sforzo possibile per rafforzare l'offerta universitaria a Rieti perché siamo consapevoli che la formazione e la crescita delle nuove generazioni siano fondamentali per il rilancio delle aree interne e, in particolare, delle zone colpite dal sisma”.

“Essere motore per lo sviluppo economico e sociale di ampi territori credo sia uno dei ruoli più belli che l’università possa svolgere” ha dichiarato il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. “Con questi accordi interuniversitari si potrà mantenere elevata la qualità della didattica e della ricerca con progetti e obiettivi condivisi tra più atenei. L’integrazione di competenze specifiche garantirà di avere risultati ancora più solidi per il futuro di queste aree, contribuendo specialmente a una ripartenza più forte delle zone colpite dalle emergenze e dal sisma”.

Corso di laurea in Infermieristica Università Cattolica: apertura con Welcome Day per gli studenti





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.