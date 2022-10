Rieti, tentato scippo nei confronti di una ragazza: denunciato nordafricano

19 ottobre 2022 a

I carabinieri della stazione di Rieti hanno denunciato alla Procura della Repubblica un quarantenne d’origine nordfricana, per un tentativo di furto con strappo. Le indagini sono state avviate dopo una denuncia di una ragazza reatina, che, di sera, nel rientrare a casa, era stata avvicinata dall’uomo, che, nel vano tentativo d'impossessarsi della borsa, aveva ingaggiato con la donna una colluttazione, per poi dileguarsi per le vie del centro storico prima dell’arrivo dei carabinieri. La testimonianza di alcune persone che hanno visto l’uomo allontanarsi di corsa e il riconoscimento fotografico effettuato dalla ragazza hanno consentito di identificare e denunciare l’autore del tentato scippo, peraltro già noto alle forze di polizia.



