Rieti, chiudono 244 attività commerciali in nove mesi

Dalla pandemia alla guerra, con il carro bollette fino ad arrivare alla concorrenza degli acquisti on line. Le imprese, le piccole aziende e le attività commerciali rischiano grosso, se non si trova una immediata soluzione. La crisi morde ogni tessuto della società mettendo in ginocchio intere famiglie. Passeggiando per le vie storiche di Rieti non rimane difficile notare le numerose saracinesche dei negozi, che negli ultimi anni, mesi e settimane si sono abbassate. Attività che chiudono perché non riesco più ad andare avanti, creando dall’altra parte un esercito di nuovi disoccupati.

Del resto i dati della Camera di Commercio di Rieti, confermano un andamento nel comune non positivo. Nel 2020 vediamo l’iscrizione di 261 imprese con la cessazione di 225. Nel 2021 le iscrizioni sono state 317 con 250 cessazioni. Per quanto riguarda i primi nove mesi del 2022 troviamo 129 iscrizioni contro 244 cessazioni. “Senza dubbio – ha commentato il presidente della Confcommercio della provincia di Rieti, Leonardo Tosti – ci troviamo davanti a una situazione molto difficile. Dopo due anni di pandemia, un’altra ondata di crisi rappresentata dall’aumento delle bollette e di tutte le materie prime, sta mettendo in serio pericolo le attività commerciali del territorio. Possiamo confermare, purtroppo, l’aumento d'imprese che negli ultimi mesi hanno chiuso”.

Dal comune, anche con poco margine di azione diretta, massima disponibilità nell’ascoltare le esigenze imprenditoriali in questo momento particolare. “Il problema di natura economica e sociale – ha sottolineato l’assessore alle attività produttive del comune, Claudia Chiarinelli – è molto diffuso e con il passare dei mesi non possiamo, che confermare un andamento negativo per le imprese e attività commerciali nel territorio. Ovviamente Rieti, rientra in un panorama generale, che vede tutta la penisola in una situazione difficile. Da parte nostra, massima disponibilità nell’ascoltare le esigenze del tessuto commerciale. Stiamo intensificando giorno dopo giorno gli appuntamenti. Poco fa abbiamo partecipato a un incontro con Confindustria Rieti, nelle prossime riceveremo la Coldiretti e Federalberghi. Con l’arrivo del Natale verranno riaperti i temporary shop, per permettere a tanti negozi del centro di riaprire e lavorare. L’aumento del 130% delle bollette è un salasso enorme che coinvolge intere famiglie e imprese mettendo in pericolo l’economia di tutto il Paese”. La situazione difficile viene sottolineata anche dall’agenzia immobiliare Martini. “Per il momento – ha commentato la proprietaria dell’agenzia, Vania Martini – rimangono in piedi i pochi negozi storici di Rieti. Dalle richieste per acquisto o affitto di negozi per attività commerciali non c’è nessuna richiesta. Le uniche e pochissime fanno riferimento a locali per uso di bar. Questo viene confermato anche da altri miei colleghi. Oltre al caro bollette, c’è da sottolineare l’aumento per gli acquisti on line, che sta mettendo seriamente in ginocchio tante attività che non possono competere con i grandi distributori”.

