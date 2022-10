Rieti, bonifica del fosso Corese a Fara in Sabina

Paolo Giomi 19 ottobre 2022 a

a

a

Prosegue la bonifica del tratto fluviale del fosso Corese, che Provincia di Rieti (ente finanziatore) e Comune di Fara in Sabina stanno portando avanti in sinergia da mesi. Il secondo lotto dell’intervento - coperto da fondi di bilancio provinciale per circa 40mila euro, che portano il totale dell’investimento già finanziato a oltre 100mila euro sui totali 250mila previsti per la completa riqualificazione del corso d’acqua - ha visto la riqualificazione degli argini e la messa in sicurezza del letto del torrente, anche in vista della stagione invernale, quando l’incidenza di piogge e maltempo rischiano di compromettere la tenuta delle sponde, con le ormai note conseguenze del caso, soprattutto nel tratto in cui l’altro costeggia l’abitato di Passo Corese. Rotatoria polo didattico di Passo Corese pericolosa. Gli autisti: “Ripristinare sicurezza"

“Abbiamo fatto del nostro meglio per coprire i costi di un piano di riqualificazione di fossi e torrenti del territorio provinciale che, purtroppo, non beneficia di alcun tipo di finanziamento da parte degli enti sovra-provinciali - dichiara l’inquilino di Palazzo d’Oltre Velino, Mariano Calisse - sul fosso Corese abbiamo, nelle intenzioni, messo sul tavolo un importante piano di riqualificazione del tracciato fluviale, che oltre a ripristinare le condizioni di sicurezza, potrebbe donare una nuova vocazione all’area. Certo, la strada è ancora lunga, ma siamo consapevoli che con sinergia d'intenti tra Provincia e Comuni, tassello dopo tassello anche i progetti apparentemente piu complicati possono essere realizzati, e questo caso ne è un esempio”.

Passo Corese, code e disagi per il cantiere della rotatoria di Borgo Santa Maria

“Si sono svolti in questi giorni i lavori di pulizia e messa in sicurezza del fosso Corese grazie alla Provincia di Rieti, in particolare al Presidente Mariano Calisse che ancora una volta si è dimostrato attento e pronto verso le necessità del territorio di Fara in Sabina - ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica del Comune di Fara in Sabina, Giacomo Corradini -. L’intervento di ripristino e bonifica di questa area, oltreché necessario è propedeutico ad altri lavori che abbiamo intenzione di fare, con il sostegno della Provincia e grazie a richieste di finanziamento che stiamo portando avanti. Crediamo che interventi come questo siano significativi, soprattutto in aree importanti da un punto di vista ambientale, che stiamo riqualificando e che abbiamo intenzione di far rivivere”.

Fara Sabina, finanziata la mensa della scuola a Prime Case





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.