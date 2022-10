Rieti, al PalaSojourner un cantiere senza fine

Valerio Pasquetti 18 ottobre 2022 a

Lo scorso 5 ottobre Npc e Rsr scoprirono, senza essere state avvisate preventivamente, che il PalaSojourner sarebbe rimasto inagibile per più giorni. Il motivo? L'esecuzione di lavori strutturali nelle due curve (ormai inagibili da un paio d'anni) con conseguente inibizione nell'utilizzo della struttura. Tutto ciò scatenò la reazione legittima e furiosa dei due sodalizi reatini i quali, eccezionalmente, redassero un comunicato stampa congiunto di forte protesta. La delicatezza della situazione e l'improvvisa coesione tra Npc e Rsr, motivata con la necessità di tutelare un interesse comune, spinse il presidente della Provincia, Mariano Calisse, a convocare una riunione urgente nel proprio ufficio tra i due proprietari: Giuseppe Cattani e Roberto Pietropaoli.

L'evento sancì la ritrovata pace e rinnovata serenità tra Giuseppe e Roberto come tra i due sodalizi (pur se quell'incontro non ha ancora avuto un seguito) grazie alla preziosa opera di mediazione del presidente Calisse il quale pretese, a ragione, la pubblica divulgazione di una bella foto che effigiava le tre persone fisiche, sorridenti e con le mani unite, poggiate le une sulle altre. In quel frangente Calisse rasserenò gli animi sui lavori di ripristino delle curve che si sarebbero conclusi entro 10 giorni. Purtroppo quel termine è ormai scaduto e i lavori non sono stati completati. O, meglio, tutto o quasi sembra sia stato eseguito nella curva ovest (quella che guarda verso la città), ma assolutamente alcunché è stato fatto nella curva est (quella che si affaccia sul Monte Terminillo).

Quindi si presume che presto (si spera) o tardi gli operai tornino a utilizzare trapani e frollini, provocando nubi di polvere e rendendo nuovamente inutilizzabile – sia pure soltanto per pochi giorni - la gloriosa arena di Villa Reatina. La quale arena - ahinoi - di glorioso, ormai, ha poco, poco. Il PalaSojourner è un impianto storico della pallacanestro italiana che, a brevissimo, compirà 50 anni di vita. Su quel parquet hanno giocato cestisti tra i più importanti che la storia del basket europeo e non soltanto rammenti, ma ciò non stimola una gestione oculata e attenta giusto come, purtroppo, spesso accade per i beni architettonici (e non soltanto) del nostro Paese. Degrado e sporcizia campeggiano ogni dove, dentro e fuori, nelle pertinenze del palasport. È giusto di domenica scorsa, poi, una novità inattesa quanto scomoda e allarmante. Le gradinate, rivisitate e corrette nell'estate 2007, cominciano a perdere i pezzi. Alcuni tra i solidi seggiolini in plastica, installati giusto 15 anni or sono per giustificare le oltre 3500 presenze, non esistono più, sono stati divelti o scollati e non si capisce quale fine abbiano potuto fare. Sarebbe opportuno e civilmente auspicabile dedicare maggiore attenzione e cura a una struttura che, ormai, comincia a sentire il peso degli anni, ma che resta una cattedrale preziosa e storica dello sport dei giganti come della città di Rieti e che, soltanto per questo, meriterebbe maggiori attenzioni e tutele, accortezze nella sua gestione.

