Rieti: parcheggi disabili, in città troppi abusi

Tolleranza zero per chi manca di rispetto alle persone con disabilità. Questa la nota a firma di Cittadinanzattiva e Tribunale dei Diritti del Malato di Rieti che, insieme ad altre realtà locali e ai cittadini, hanno chiesto all’assessore e alla dirigente della Polizia locale, tempestività e severità nella repressione degli abusi a danno delle persone con disabilità e fragilità. Nella nota si legge: “Con particolare attenzione in merito all’occupazione abusiva degli spazi riservati, dei parcheggi di automobili sulle strisce pedonali a ridosso degli scivoli per il transito di sedie a rotelle, passeggini, persone con difficoltà motorie e sensoriali, intensificando il lavoro di monitoraggio e repressione degli abusi che già stanno faticosamente portando avanti”.

Occupare abusivamente questi spazi riservati è una gravissima forma di mancanza di rispetto per chi ha la necessità di usufruirne, limitando pesantemente la libertà di movimento e la possibilità di svolgere attività di vita quotidiana, che si configura anche come reato penale di “Violenza privata”.

“Siamo stanchi di sentire scuse - si legge nella nota - come: ‘ho parcheggiato solo per fare acquisti veloci, tanto sono nelle vicinanze, o altre, ma sempre ingiustificabili”. Chi commette quelli che sono gesti decisamente incivili viene definito “prepotente e arrogante e spesso aggredisce verbalmente chi ne ha diritto, con insulti e ingiurie”.

Sono anni che gli spazi riservati alle persone con disabilità vengono occupati o bloccati da automobilisti incivili e irrispettosi.

“Stiamo sensibilizzando - scrive Mauro Rizzetto - i cittadini a comportamenti civili e molti si sono resi disponibili a segnalare gli abusi alla Polizia Locale documentandoli con foto delle auto in sosta abusiva che impediscono a chi ne ha diritto di fruire degli spazi dedicati e provvederemo a trasmettere la documentazione acquisita alle competenti autorità giudiziarie”. L’augurio è che il numero di cittadini con senso civico aumenti ancora isolando così “chi disprezza e discrimina altri cittadini, violando le regole base della convivenza civile”

