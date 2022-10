Rieti, il batterista dei Måneskin a Magliano Sabina

18 ottobre 2022 a

La sorpresa per gli abitanti di Magliano in Sabina questa mattina (18 ottobre 2022) è stata tanta. Uscire di casa è trovarsi di fronte Ethan Torchio non è cosa da tutti i giorni. Ed è quello che è successo oggi a Magliano, dove il batterista dei Måneskin insieme al papà Candido stava passeggiando, in un momento di relax, per le vie del paese. Ad andare incontro al giovane talento della musica mondiale è stato il sindaco Giulio Falcetta che ha voluto ringraziare il signor Candido per la bella sorpresa, dando la possibilità di passare qualche ora con Ethan e tutta la famiglia. “Una bella mattinata insieme - ha scritto Falcetta sulla sua pagina Facebook, ringrazio Ethan di aver realizzato con I Måneskin il sogno di tanti giovani”.

Il signor Candido si è trasferito a Magliano nel 2016 con la famiglia e nel paesino sabino ha vissuto per qualche anno anche Ethan prima che il successo planetario lo portasse altrove. Ma il richiamo della famiglia si fa spesso sentire e quindi il ritorno nella sua Magliano è sempre un piacere. Ethan Torchio è il famoso batterista del gruppo dei Maneskin. Giovanissimo, l’artista si è unito alla band dopo che Victoria de Angelis, Thomas Raggi e Damiano David, pubblicarono un annuncio su Facebook in cerca del quarto componente della band. Poi il grande successo mondiale.



