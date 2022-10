Rieti, indennità in aumento per sindaco e giunta. L'opposizione: "Vadano ai bisognosi"

Paolo Giomi 18 ottobre 2022 a

Non si placano le polemiche attorno alla determina con cui sindaco e giunta comunale, usufruendo del dispositivo varato dal Governo Draghi, si sono visti aumentare le indennità di funzione, scatenando immediate reazioni nelle forze politiche di minoranza. E così, dopo il botta e risposta tra il coordinatore di “Noi Fara” ed ex candidato sindaco, Marco Marinangeli, e il numero due dell’amministrazione farense, Simone Fratini – che ha ribadito come quei fondi possano essere destinati soltanto a quello scopo, come da provvedimento nazionale, e che in nessun modo intacchino altre coperture economiche in essere o in predicato -, sulla vicenda intervengono anche i consiglieri di Fara Merita, Vincenzo Mazzeo, Lara Scipioni e Franco Cipriani, e la consigliera de “Il Ponte”, Daniela Simonetti.

“Sin dall’inizio del mandato abbiamo chiesto alla maggioranza l’istituzione di un fondo per le emergenze, in grado di aiutare i cittadini a superare i momenti di criticità che possono essere il pagamento di una bolletta o del canone di affitto, piuttosto che l’acquisto di generi di prima necessità – dichiarano i primi tre - ora che le famiglie sono ancora più in difficoltà, il sindaco e gli assessori aumentano la loro indennità di una quota pari al 30%. Se è vero che quelle somme sono destinate unicamente alle indennità, nulla vieta loro di accettarle per poi destinarle a quel fondo che chiediamo da due anni, al quale siamo disposti a contribuire con il nostro gettone di presenza. Riteniamo doveroso da parte degli assessori e del sindaco, devolvere tale somma considerato che non ci risulta che siano disoccupati o indigenti. In particolare uno di loro, che da 11 anni percepisce l’indennità, che noi cittadini paghiamo nonostante i suoi scarsi risultati. Per capire questo occorre sensibilità, empatia e senso di responsabilità di cui il sindaco e la giunta evidentemente sono deficitari”.

“Pur nella ferma convinzione che gli amministratori vadano retribuiti perché svolgono un lavoro e per un principio di pari opportunità a tutti di fare politica – aggiunge Daniela Simonetti - crediamo sia indecoroso e irrispettoso, per il momento drammatico che stiamo vivendo, per un Comune in pre-dissesto, autorizzare un aumento del 30% delle indennità per il sindaco e gli assessori”.

