Rieti, chiusure a raffica dei ristoranti in centro storico

Vuoi il caro bollette, vuoi le difficoltà a passare il testimone, per raggiunti limiti di età, a qualcuno, magari più giovane, disposto a rilevare l’attività, vuoi scelte legate ad altre ragioni, fatto sta che in città sono diversi i ristoranti e le trattorie che hanno chiuso o stanno chiudendo. Aveva iniziato la storica trattoria “Da Rino”, accanto a Porta Cintia dal 1952, le cui spese di gestione, rese più pesanti dagli stop imposti dal Covid e poi dagli aumenti di luce, gas e materie prime, hanno portato il titolare, terza generazione a preparare le note “fregnacce alla sabinese”, ad abbassare le saracinesche a fine settembre.

La scorsa settimana è stata la volta del Bar Ristorante Edoardo in via Potenziani, altra attività diventata punto di riferimento gastronomico per reatini e non solo, il cui titolare ha deciso, dopo tanti anni passati a preparare e servire piatti, che era arrivato il momento di andare in pensione. Il 30 ottobre anche Noodle Bar di via Tancredi, che propone gustose ricette della cucina giapponese, asiatica e tailandese, chiuderà al pubblico: ad annunciarlo i titolari attraverso un post sui social in cui si parla genericamente di “una serie di eventi” seguiti ad “anni turbolenti e inaspettati”, che li hanno portati a decidere di cedere il passo; qualche settimana fa anche i proprietari della trattoria “La Botte” di via San Liberatore avevano scelto di mettere il punto alla loro attività.

Tanti, troppi esercizi per una città piccola come Rieti dove Covid e caro bollette – e qualche volta errori nella complicata gestione di un’attività - hanno inciso su un tessuto già duramente provato, negli anni scorsi, dal terremoto. “Ma anche gli altri ristoratori sono in difficoltà – sottolinea Elia Grillotti, presidente provinciale della Federazione italiana esercizi pubblici - affitti di gestione e bollette della corrente da 6, 8 e 10 mila euro stanno mettendo in crisi grosse attività. Personalmente, in ufficio a Vazia a maggio scorso pagavo 600 euro di corrente, ora ne arrivano 2.200”. Il pericolo, secondo Grillotti, è che questi aumenti spropositati e sconsiderati possano incidere sui consumi di Natale. “Il rischio è che a novembre, quando si accenderanno i termosifoni, le famiglie si ritroveranno in bolletta rincari di 400/500 euro, tutti soldi che potrebbero mancare per il cenone o i regali delle feste di Natale. Speriamo bene”. Preoccupato di quello che potrebbe succedere a fine anno è anche il presidente di Confcommercio Imprese Rieti, Leonardo Tosti: “Se nell’arco di uno o 2 mesi non si ridurranno i costi energetici, a fine dicembre saranno purtroppo molte le imprese che chiuderanno i battenti, alcune delle quali rientrano attualmente a stento nelle spese di gestione. I rincari – dice – saranno la goccia che porterà tanti imprenditori e commercianti a decidere di abbassare le saracinesche; qualche difficoltà comincia a registrarsi anche nella media distribuzione”.

