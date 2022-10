Rieti, bilancio dei primi 100 giorni del sindaco

18 ottobre 2022 a

I primi 100 giorni per un sindaco sono un traguardo non solo simbolico. L’inizio dell’attività amministrativa è il periodo nel quale il primo cittadino deve dare l’impronta alla sua attività. E il sindaco Daniele Sinibaldi prova a fare un primo bilancio dei suoi primi 100 giorni.

“Sono stati mesi intensi che hanno dimostrato vitalità della città e voglia di fare degli amministratori. In questi primi cento giorni abbiamo cercato di non perdere neanche un minuto e di mettere subito a terra i tanti interventi programmati dalla nostra precedente amministrazione. Accanto a questo, abbiamo avviato un piano della manutenzione e del decoro a rotazione su tutto il territorio comunale, frazioni e quartieri, che intendiamo proseguire e potenziare per l’intero mandato. Non è stata certamente tralasciata la fase di programmazione con l’obiettivo d'intercettare nuove e importanti risorse nella stagione del Pnrr e del Piano nazionale complementare, temi su cui stiamo lavorando alacremente insieme a tutti i settori e gli uffici”.

URBANISTICA “Sempre nell’ottica della programmazione, abbiamo iniziato immediatamente a lavorare sui dossier relativi allo sviluppo economico, all’urbanistica, alla ricostruzione sulla quale intendiamo sollecitare maggiore celerità degli enti coinvolti”.

SPORT “Sullo sport il Comune ha ottenuto 1.5 milioni di euro per l’area della cittadella dello sport di Campoloniano, stiamo lavorando sull’impiantistica sportiva e abbiamo riacquisito lo stadio Scopigno.

AMBIENTE “Sull’ambiente stiamo lavorando per potenziare iniziative già in essere ma anche per creare nuove e importanti occasioni di sviluppo sostenibile”.

BILANCIO “Abbiamo lavorato sugli adempimenti di bilancio e, nonostante le condizioni economiche generali, contiamo di compiere ulteriori passi avanti nel risanamento delle casse dell’ente anche nei prossimi mesi e anni, potenziando, contemporaneamente, la struttura organizzativa che deve saper rispondere alle sfide alle quali siamo chiamati, come Amministrazione e come Città”.

SOCIALE “A proposito di sfide, fin dal primo giorno è stata dedicata particolare attenzione alle politiche sociali che sono state un tratto distintivo della nostra precedente esperienza e lo saranno ancor più nei mesi a venire”.

CULTURA E TURISMO “Questo primo tratto di amministrazione, durante la stagione estiva, è stato animato anche da un calendario molto ricco di appuntamenti di carattere culturale, turistico e sportivo che hanno dimostrato una grande vitalità della nostra città e del territorio”.

FUTURO Siamo consapevoli che i prossimi mesi saranno, invece, più duri e complicati per tutto il Paese. Dovremo affrontare, insieme ai cittadini e alle imprese, le significative ripercussioni derivanti dal caro energia e dal caro vita. Stiamo lavorando per mettere in campo iniziative, a breve e a medio termine, per affrontare anche questa nuova e difficile emergenza, nella consapevolezza che momenti del genere vanno vissuti con uno spirito unitario di comunità. Intendiamo guidare la Città con il massimo dell’equilibrio, della sobrietà e della disponibilità onorando al meglio il mandato che ci è stato affidato dai reatini, iniziato 100 giorni fa”.



