Rieti, sostegni alle famiglie a Casperia con bonus bebè e agevolazioni scuolabus

Un paese a misura di famiglia. Considerate le previsioni Istat sul calo demografico, il Comune sta adottando delle politiche sociali volte a difendere le famiglie. Le misure previste sono il bonus bebè, la riduzione della tassa sul matrimonio, agevolazioni relative allo scuolabus e il permesso rosa. “Vogliamo costruire un paese a misura di famiglia. - dice il sindaco Marco Cossu -. Se non invertiamo subito la rotta il popolo italiano si avvia verso l’estinzione, con maggiore velocità nelle aree interne".

Negli ultimi dieci anni Casperia ha resistito bene allo spopolamento "ma non possiamo fare finta che la nostra comunità sia immune da ciò che accade nel resto d'Italia. Perciò abbiamo deciso di rafforzare le misure già in vigore e adottarne di nuove” ha concluso il sindaco di Casperia, Marco Cossu.

Per questo si è pensato al bonus bebè, un contributo una tantum di 50 euro introdotto nel 2010 per ogni neonato. Questo contributo negli ultimi tre anni ha fatto registrare un aumento degli importi dei contributi fino a 150 euro a favore dei nuclei famigliari con redditi minori. Un’ulteriore misura è la diminuzione del contributo alla segreteria per il matrimonio civile da 200 a 100 euro. Per quanto riguarda lo scuolabus, la tariffa per il servizio di trasporto è relativa all’Isee, a prescindere dal numero dei bambini iscritti, fino a un massimo di 250 euro. La tariffa resta bloccata a questa cifra oltre il valore Isee di 25.000 euro.

