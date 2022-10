Rieti, il soccorso alpino della Finanza arriva ad Antrodoco

17 ottobre 2022 a

Arriva anche nel Lazio la prima stazione di soccorso alpino della Guardia di Finanza. E arriva precisamente ad Antrodoco, centro tra il Terminillo e i monti della Laga, strategicamente ideale per la missione che dovrà poi svolgere.

Ma per questa stazione forse è sbagliato declinare il verbo al presente, visto che la squadra dei militari è ormai operativa da alcuni mesi. Ma domani (mercoledì 19 ottobre 2022) alle ore 11 alla presenza del comandante generale della Guardia di Finanza, generale di corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, e delle massime autorità militari, civili e religiose della provincia di Rieti, si terrà la cerimonia ufficiale d'inaugurazione della stazione Sagf di Antrodoco. Il soccorso alpino del corpo della Guardia di Finanza, istituito il 3 marzo del 1965, svolge prioritariamente attività di soccorso in montagna e di protezione civile, in caso di eventi calamitosi, con compiti di polizia giudiziaria per le fattispecie di rilievo penale connesse, in particolare, alla scomparsa e al decesso di persone in ambiente montano o comunque impervio. La squadra comandata dal maresciallo capo Gaetano Taglieri nell’ultimo periodo ha collaborato con vigili del fuoco e soccorso alpino civile Cnsas durante le ricerche nei boschi di Montenero dell’ex postina Silvia Cipriani, scomparsa da luglio.

Dodici mesi l’anno, inverno ed estate, il Sagf opera con professionalità e coraggio per la salvaguardia della vita umana, affrontando rischi e fatiche in ogni situazione di emergenza. Otto militari e tre unità cinofile specializzate in macerie, superficie, valanga e ricerca, compongono questa squadra che è già diventata un fiore all’occhiello della nostra provincia e del Lazio. In un territorio quasi totalmente montuoso e boschivo è normale pensare a un lavoro costante e difficili per gli uomini del maresciallo Taglieri che tra neve e ghiaccio e tra i boschi belli ma difficili del Reatino dovranno mettere in campo tutta la loro professionalità acquisita negli anni. A confermare l’importanza della cerimonia, l’arrivo del comandante generale del Corpo, Giuseppe Zafarana.



