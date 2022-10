Rieti, la Protezione civile di Torricella aderisce alla campagna "Io Non Rischio"

Tania Belli 17 ottobre 2022 a

a

a

Torricella in Sabina non vuole rischiare; quindi, consapevole che “le buone pratiche sono essenziali per non farsi trovare impreparati dinanzi a eventuali calamità naturali, come purtroppo è avvenuto nel recente passato, il gruppo di protezione civile di Torricella, unico nel Reatino, ha aderito alla campagna nazionale “Io Non Rischio”; un'iniziativa che, il 15 e 16 ottobre 2022, ha visto una nutrita task-force scendere in campo per “una capillare azione di comunicazione ai cittadini, preparandoli ai pericoli che possono derivare in occasione di terremoti, incendi, alluvioni e altre catastrofi in cui, nell'arco di qualche secondo, ci si trova a fare scelte imprescindibili a salvaguardia della propria e altrui incolumità”.

Prorogato al 20 dicembre il termine per i progetti di ricostruzione dei benificiari di Cas e Sae



Un'operazione di sensibilizzazione nei riguardi della cittadinanza, per la quale i volontari della Prociv di Torricella “hanno partecipato ad appositi corsi, predisposti dagli organismi centrali”.

“Un lavoro e un impegno incredibili, di cui sono pienamente soddisfatta – ha evidenziato il sindaco di Torricella, Floriana Broccoletti –, e per cui rivolgo un forte plauso a tutto il gruppo comunale di protezione civile, che ha dedicato tempo e risorse a questa importante attività divulgativa, raccogliendo un ottimo riscontro da parte della nostra comunità; nello specifico – ci ha raccontato Broccoletti –, il 15 e 16 ottobre i volontari si sono recati nelle tre frazioni e a Torricella capoluogo, per illustrare come rapportarsi agli eventi calamitosi, coinvolgendo enormemente i molti presenti, che hanno posto domande e ascoltato con interesse”.

Pirozzi, parte da Amatrice la sfida per la prevenzione sismica europea



Pertanto, Broccoletti, entusiasta per l'esito di queste attività informative, si è augurata “che siano solo un primo passo, poiché rappresentano un aspetto cruciale, che può far la differenza tra la vita e la morte”. A testimonianza del successo dell'esperimento torricellano, e quale buon auspicio per il futuro, Broccoletti ha poi tenuto a riportare le sensazioni del “nostro osservatore-formatore, Stefano Messina, che è rimasto favorevolmente colpito per la collaborazione avuta e il lavoro disimpegnato, sia dai volontari che dalle autorità, notando, peraltro, che nella provincia di Rieti, il nostro gruppo è stato il solo a partecipare alla campagna di diffusione della cultura della Protezione civile”.

Il Comune cerca volontari per la Protezione civile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.