Donna scomparsa, Valerio Cipriani dopo oltre due mesi rompe il silenzio

17 ottobre 2022 a

a

a

L’aveva vista la domenica precedente la scomparsa, poi una telefonata giovedì mattina 21 luglio per sapere come stava sua zia Silvia. “Da quel giorno non l’ho più vista”. A parlare il nipote Valerio Cipriani che dopo oltre due mesi ha rotto il silenzio per raccontare chi era sua zia Silvia e dire che mai avrebbe potuto ucciderla. Valerio che era preoccupato, con il passare degli anni e dopo la morte del padre Eligio che viveva nella casa di Cerchiara accanto all’ex stalla dove abitava Silvia, sapendo la zia da sola nella grande tenuta e le ripeteva più volte che se avesse avuto bisogno di qualcosa avrebbe dovuto chiamarlo e lui sarebbe corso. Questo era il loro tacito accordo. Ma Silvia non lo chiamerà più perché la sua auto e i resti del suo corpo verranno ritrovati due mesi dopo nei boschi di Montenero. Valerio sabato riceve la telefonata del fattore Leonino che lo avverte che Silvia non è tornata a casa. È da lì che inizia il calvario per questo unico nipote, figlio del fratello di Silvia, da tutti definito persona buona e soprattutto adorato dalla zia che, dopo la morte del papà e della mamma, lo prende sotto la sua ala protettrice. Quando riceve la telefonata sono circa le 16:30 e Valerio si trova a casa dei suoceri a Val Canera, prende la sua auto e arrivato a Cerchiara trova il cancello elettrico aperto ma la macchina di Silvia non c’è, inizia a preoccuparsi e si dirige in direzione via delle Orchidee dove Silvia ha un appartamento di proprietà ma anche lì la zia non c’è. Il cellulare di Silvia continua a suonare a vuoto. Sono le 19 e chiama la polizia segnalandone la scomparsa per poi tornare verso Cerchiara dove fa ancora una volta il giro di tutta la proprietà. Le chiavi sono appese fuori dalla porta con un cordino. Piange Valerio e si asciuga spesso gli occhi mentre racconta quello che è a tutti gli effetti un incubo perché nonostante le prove raccolte dagli avvocati siano più che attendibili e lo scagionino, non si dà pace per quanto accaduto alla zia. “Valerio - spiegano gli avvocati- giovedì era al lavoro e possiamo indicare che ha effettuato la prima operazione alle ore 12:51 e l’ultima alle 19:58 mentre per quanto riguarda il venerdì ha iniziato a lavorare alle 7:47 e termina alle ore 17:18”. Dati incontrovertibili che testimoniano la sua presenza all’ufficio postale di Passo Corese.”. Valerio formalizza la denuncia due giorni dopo intorno alle 0:40.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.