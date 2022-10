Fara Sabina, finanziata la mensa della scuola a Prime Case

17 ottobre 2022 a

Il Comune di Fara in Sabina ha ottenuto un finanziamento di circa 250 mila euro per la realizzazione di una mensa all’interno del plesso scolastico di Prime Case: si tratta del terzo progetto finanziato per l’amministrazione Cuneo, all’interno dei fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr) dedicati alle scuole.

Il primo progetto approvato riguarda la ricostruzione dell’istituto scolastico che ospita la scuola primaria di Passo Corese: del valore di 6,9 milioni, si tratta dell’unico piano della provincia di Rieti finanziato per la linea di intervento “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del Pnrr. A questo si aggiunge il finanziamento di 1,5 milioni di euro ottenuto per il progetto di rifacimento dell’ex asilo di Talocci, e per ultimo, in ordine di tempo, il progetto da 250 mila euro per la realizzazione di una mensa scolastica a Prime Case. I progetti finanziati fanno parte del Piano scuole del Comune di Fara in Sabina, che coinvolge tutti i plessi scolastici dislocati nelle diverse frazioni del territorio comunale, realizzato grazie ad un lavoro sinergico tra gli assessorati ai Lavori Pubblici, alla Scuola e allo Sport.

“Siamo molto felici e soddisfatti per questo risultato - afferma il sindaco Roberta Cuneo -. Dopo quello di Passo Corese e di Talocci, questo è il terzo progetto finanziato con fondi Pnrr, in particolare per realizzare una mensa nel plesso scolastico di Prime Case, con cui andiamo a colmare una grande carenza. Siamo in attesa degli esiti dei progetti presentati per le altre frazioni, fino ad ora abbiamo ottenuto complessivamente circa 8,6 milioni di euro per le nostre scuole. Come ha recentemente detto il commissario europeo Paolo Gentiloni, rispetto alla sfida dei fondi Pnrr, “i nostri territori, le nostre città e i nostri sin

