Il tenore Gianluca Sciarpelletti protagonista all'Heritage Festival di Peachtree City

17 ottobre 2022 a

a

a

Si è appena conclusa la seconda edizione dell’Italian Heritage Festival a Peachtree City, Georgia (Usa), l’Italia è stata protagonista con le sue eccellenze. Presenti prestigiosi marchi come Ferrari, Lamborghini, oltre all’enogastronomia rappresentate dalle molteplici aziende di riferimento del settore e alcune aziende artigiane di nicchia che hanno ben presentato i loro prodotti alle migliaia di persone presenti al Festival dove tutto è stato rigorosamente Made in Italy. A conclusione del Festival, l’evento più atteso, il concerto recital del tenore sabino Gianluca Sciarpelletti che magistralmente accompagnato al pianoforte dal maestro Mauro Ronca, ha eseguito un ricco programma, dove non sono mancate romanze d’opera come “E lucevan le stelle”, dalla Tosca e “Nessun dorma” dalla Turandot di Puccini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.