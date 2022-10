Rieti, due avvisi per valorizzare il patrimonio culturale

17 ottobre 2022 a

La giunta del Comune di Rieti, su proposta dell’assessore alla Cultura Letizia Rosati e dell’assessore al Turismo e allo Sport Chiara Mestichelli, ha approvato due delibere relative all’attuazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

In particolare, attraverso le due delibere della Giunta del Comune di Rieti, vengono approvati due schemi di avviso pubblico finalizzati ad ottenere progetti per partecipare ai bandi del “Programma per gli interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016”.

Gli avvisi approvati attraverso le delibere sono finalizzati ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici e partner privati per partecipare, attraverso proposte di partenariato, a progetti per la riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale di Rieti e per la valorizzazione del patrimonio turistico, ambientale e sociale del territorio. Tutti i documenti e le informazioni per partecipare ai seguenti link all’Albo Pretorio online del Comune di Rieti: https://rieti-albo.palgpi.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=248878&page=4.



