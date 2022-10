Rieti, task force contro l'evasione, il Pd: ci vuole un patto sociale

17 ottobre 2022 a

Caccia all’evasione a Rieti, dai consiglieri comunali del Pd (Emiliana Avetti, Rosella Volpicelli e Paolo Bigliocchi) arriva un’apertura alla proposta dell’assessore a Bilancio, Andrea Sebastiani, ma con alcuni paletti che non possono essere superati.

“Leggendo le dichiarazioni dell’assessore Andrea Sebastiani sulla necessità di procedere al recupero delle tasse evase è difficile non essere d’accordo con lui e comprendiamo la necessità della creazione di una task force che lavori sul problema. Già l’amministrazione Petrangeli aveva costituito un ufficio entrate preposto a tale scopo, non appare infatti comprensibile il motivo per cui non si sia proceduto nei cinque anni precedenti - dicono i consiglieri Pd -.

Non possiamo però non considerare il periodo storico che viviamo e le grandi difficoltà delle famiglie e delle piccole e grandi imprese a far quadrare i conti con la necessità per le imprese di garantire stipendi e gestione ordinaria. Per tale motivo, ritenendo che sia un grave problema di bilancio ed auspicando che non lo sia di cassa, riteniamo che l’ente dovrebbe lavorare ad un “patto sociale” impegnandosi nel recupero ma valutando la possibilità di limitare l’aspetto sanzionatorio e studiando la possibilità di una rateizzazione possibile del debito con veri e propri piani di rientro personalizzati. Facciamo in modo che una corretta attività amministrativa non diventi causa di “drammi” economici per famiglie ed imprese e non incida negativamente sul tessuto economico della città”.

