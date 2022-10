Rieti, caro bollette: per Asm mazzata da 800 mila euro

17 ottobre 2022 a

La mazzata, non inaspettata, è arrivata nei giorni scorsi sulla scrivania di Vincenzo Regnini, presidente dell’Asm di Rieti, la municipalizzata che si occupa di trasporto pubblico e raccolta rifiuti nel capoluogo sabino. Il caro bollette non ha tenuto fuori neanche una delle più importanti aziende pubbliche della territorio, con i costi di gasolio, gas e luce praticamente raddoppiati.

“Per capirci meglio, lo scorso anno l’Asm ha speso 906 mila euro per il gasolio per i suoi mezzi. Quest’anno quella stessa cifra ha coperto soltanto 8 mesi, quindi la previsione è un aumento del 40% che in soldoni più o meno sono 400 mila euro in più”.

Regnini da buon amministratore aveva previsto tutto questo ed è chiaro che quelle cifre a più zeri non lo hanno impressionato più di tanto, anche se in filo di preoccupazione traspare nelle sue parole.

“Teniamo botta, la nostra è una azienda in salute e per il momento questi aumenti siamo in grado di coprirli e contenerli senza eccessivi patemi. Ma un con un arco temporale ben definito e breve. Se invece l’emergenza dovesse proseguire a lungo, allora non so cosa potrà succedere”.

La voce gasolio è la più importante, ma non l’unica. Sul groppone dell’Asm infatti pesano anche i costi di gas e luce. E’ lo stesso Regnini a fare i conti.

“Il gas per riscaldare i nostri uffici è aumentato otto volte, passando dai 40mila euro del 2021 agli oltre 300 mila di quest’anno. Raddoppiata la luce passata dai 60 mila euro dello scorso anno ai 120 mila di questo”.

Facendo un rapido calcolo quindi, il caro bollette sull’azienda servizi municipalizzati reatini ha pesato per oltre 700 mila euro.

“Noi offriamo un servizio pubblico essenziale relativo alla raccolta rifiuti e trasporto locale. Servizio che non possiamo assolutamente limitare per far fronte a costi aggiuntivi di spesa - continua Regnini -, semmai possiamo aumentare la nostra offerta con servizi aggiuntivi. Quest’anno infatti abbiamo iniziato a svolgere anche il servizio di pulizia elle strade dalle foglie”.

Ogni mattina escono dai depositi Asm 33 autobus per il servizio di trasporto pubblico e 60 mezzi per la raccolta rifiuti ed è difficile che l’azienda possa tagliare il servizio.

“Assolutamente no. Impensabile ridurre corse o la raccolta rifiuti. In futuro semmai si potrebbero rivedere le corse scolastiche, ma non riducendole, semmai rivedendo gli orari scolastici - ha concluso Regnini - ma questo non è un tema all’ordine del giorno e spero non lo sia neanche domani. Siamo in presenza di una emergenza straordinaria e straordinari devono essere gli interventi a sostegno delle imprese. Se, come credo, i problemi dovessero persistere sarà il Governo a dover intervenire.

