Fara Sabina, code e disagi per il cantiere della rotatoria di Borgo Santa Maria

16 ottobre 2022

Fara Sabina, resta impantanato – nonostante le rassicurazioni dei mesi scorsi da parte degli attori in campo – il nuovo cantiere della rotatoria di Borgo Santa Maria, che da settimane tiene in ostaggio tutti gli utenti della statale Salaria. E che, al netto degli annunci di migliorie in essere, continua a creare disagi e rallentamenti a non finire, soprattutto nel fine settimana. Emblematico quanto accaduto domenica scorsa, quando, al culmine dell’ennesima coda di oltre 10 chilometri formatasi per l’imbuto creato dal cantiere, è dovuta intervenire addirittura la polizia stradale, costretta a decongestionare l’imponente mole di traffico venutasi a creare a seguito del rientro dal fine settimana. Una situazione incresciosa, l’ennesima, venutasi a creare a seguito dell’impossibilità di percorrere il tratto senza essere costretti a rallentare, quand’anche addirittura a fermarsi, per consentire il deflusso delle vetture ammassatesi nei pressi del cantiere. Una situazione ormai ben nota a tutti, visto che le difficoltà si ripetono, più o meno sistematicamente, da prima dell’estate. Eppure da nessuno presa di petto sul serio, se non con annunci e promesse arrivate nel culmine delle proteste di utenti e pendolari, che al momento si sono tradotte in un nulla di fatto. Anzi. Pare proprio che a dispetto delle migliorie annunciate all’inizio dell’estate da Regione Lazio e Anas, nessun intervento sia in programma, all’orizzonte prossimo, per la rotonda di Borgo Santa Maria. Che si appresta a diventare il vero e proprio bubbone di una strada, la principale via di collegamento di tutta la provincia di Rieti, già da anni ormai al limite della tollerabilità. Il che, parafrasando, significa che quanto accaduto domenica scorsa, salvo interventi urgenti da parte di chi sta operando per la realizzazione della rotatoria, è destinato per forza di cose a ripetersi, domenica dopo domenica. Per buona pace delle decine di migliaia di utenti della consolare, che domenica scorsa hanno atteso ore, in un traffico di oltre 10 chilometri, per poter attraversare un tratto di strada lungo appena poche decine di metri.

