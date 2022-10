Amatrice, prime due borse di studio per il corso di alta formazione in cucina

16 ottobre 2022 a

Sono state consegnate all'Auditorium della Laga di Amatrice le prime due Borse di Studio del valore di 6 mila euro ciascuna per la partecipazione a un Corso di Alta formazione in Cucina diretto dalla chef stellata Iside De Cesare. La prima edizione del bando di concorso, riservato a una ragazza e un ragazzo dei Comuni del Cratere, è stato promosso dalla Casa delle Donne di Amatrice e Frazioni con il patrocinio di Arsial, del Comune di Amatrice e in collaborazione con la Regione Lazio. Giovanissimi i primi due vincitori, Natascia Calcioli, 19 anni residente ad Accumoli e Kevin Bizzoni, 25 anni residente ad Amatrice. Entrambi i due giovani aspiranti chef potranno frequentare a Roma, a partire dal 17 ottobre, il Corso di Cucina Professionale di 320 ore diretto della chef Iside De Cesare, per acquisire basi, nozioni e tecniche di Alta Cucina ed essere pronti ad intraprendere la professione di cuoco fin da subito. Presenti alla consegna degli assegni simbolici il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, il sindaco di Accumoli Franca D’Angeli, la presidente della Casa delle donne di Amatrice e Frazioni Sonia Mascioli e la chef Iside De Cesare. A portare i saluti e il sostegno della Regione Lazio in collegamento esterno, l’assessore regionale Claudio Di Berardino. Principali obiettivi del progetto sono quelli di offrire un’importante occasione di formazione professionale e di valorizzare una cucina di alta qualità legata ai prodotti e ai sapori della tradizione locale, con un occhio attento anche alle nuove richieste del settore agroalimentare. Ai partecipanti un attestato di frequenza “Corso di cucina professionale”, un attestato di frequenza “Corso professionale pasticceria da ristorazione” e un attestato Haccp obbligatorio per svolgere la professione. Gli studenti avranno la possibilità di accedere a un periodo di Stage in una struttura selezionata, come importante occasione di formazione professionale e di primo contatto con il mondo del lavoro.



