Raniero Albanesi (ristorante La Taverna del Tiranno) nuovo presidente Mio Italia

Raniero Albanesi, titolare del ristorante Il Tiranno di Frasso Sabino è stato eletto nuovo presidente di Mio Italia (Movimento Imprese Ospitalità italiane). L’elezione è avvenuta nel corso della terza assemblea nazionale del movimento che riunisce e rappresenta un’importante fetta del settore della ristorazione e della ospitalità nel nostro Paese. Una riunione indetta anche per affrontare diversi punti critici ma, soprattutto, per rinnovare il consiglio di presidenza e tracciare il futuro dell’associazione. La seduta è stata aperta dal segretario uscente Ferdinando Parisella, il quale ha voluto ringraziare Bianchini per il lavoro svolto in questi anni”. Quindi si è passati al voto, da cui è uscito eletto come nuovo presidente il sabino Raniero Albanesi; mentre Federica Cecchi è stata eletta vicepresidente e responsabile imprenditoria femminile, Andrea Sinico quale vicepresidente e responsabile imprenditoria giovanile, Mirko Zuffi vicepresidente e responsabile comunicazione; infine a Ferdinando Parisella la segreteria nazionale e a Matteo Cervini la carica di direttore generale. “Dopo oltre 2 anni e mezzo di battaglie, proposte ai ministeri competenti e iniziative in tutte le regioni italiane, il focus di MIO era e resterà, l'interesse per l’azienda dell'associato e lavorando in quest’ottica - ha detto Ranieri -; abbiamo stabilito degli obiettivi a medio e lungo termine da raggiungere insieme ai territori, raccogliendo tutti i servizi necessari per gestire al meglio le attività degli associati. Dunque - continua Albanesi, - partiremo dal lavoro, fino ai corsi di formazione, alle consulenze legali e amministrative, passando per i servizi più semplici adatti a ogni attività”. Per il segretario Ferdinando Parisella “la partecipazione e la responsabilità diffusa sarà sempre più centrale per il consolidamento del Movimento”.



