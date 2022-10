Rieti, protesta residenti Campoloniano e Villette: “Terminillese pericolosa"

16 ottobre 2022 a

Rieti, l’incidente di venerdì mattina ha riproposto il tema della messa in sicurezza di alcuni tratti della 4-bis per il Terminillo e in particolare quello che taglia in due i quartieri di Campoloniano e Villette. In particolare sono i residenti della zona residenziale che a distanza di quasi un anno hanno dovuto fare i conti con un incidente dalla stessa dinamica ma che questa volta non ha fatto registrare morti come il precedente. “La Terminillese è ormai pericolosa perché le auto corrono veloci e gli incroci sono molti - sottolinea un residente del quartiere di Campoloniano -. Immettersi sulla Terminillese senza incorrere in incidenti è una vera impresa. Adesso siamo arrivati al punto che le auto volano giù e atterrano nelle strade parallele. Incredibile, bisogna intervenire prima che incidenti come quello di venerdì non si ripeta”. Da Vazia fino a Piazza Tevere tutti invocano maggiori controlli. “Prima con i dossi artificiali le auto erano costrette a rallentare ma sono stati tolti perché non a norma. Sarebbe opportuno installare un autovelox o comunque dissuasori” rimarcano i residenti. Intanto il primo passo da compiere è quello di mettere in sicurezza il tratto della 4-Bis che costeggia via Campanelli ed evitare che episodi come quello di venerdì o ancor prima quello costato la vita al 19enne Gianluca Mistico si ripetano. “Incidenti che si sarebbero potuti evitare se solo ci fossero stati dei guard rail e invece sappiamo tutti com’è andata. Fortunatamente ci è stato detto dal Comune che a breve verranno posizionati e questo è sicuramente una buona notizia anche se andrebbero tutelati anche i pedoni costretti ad attraversare la terminillese tra le auto che sfrecciano sull’asfalto come se stessero partecipando ad una gara di Formula 1” conclude un residente di Via Campanelli.

