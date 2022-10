Rieti, scomparsa Silvia Cipriani, la verità nella sua Fiat Palio

Paola Corradini 16 ottobre 2022 a

La risposta dall’autopsia sui resti di Silvia Cipriani probabilmente non arriverà perché le ossa rinvenute non hanno fornito ai medici legali elementi utili per capire se la donna sia stata uccisa o meno. Non c’è l’osso ioide e quindi non si può parlare di strangolamento e non ci sono segni sulle ossa o sul cranio che possano fare pensare ad una morte violenta. Ora gli inquirenti puntano tutto sulla Fiat Palio station wagon che la polizia scientifica sta passando palmo a palmo per trovare eventuali prove biologiche oltre che per verificare, attraverso gli esami antropometrici, se l’ultima a guidare l’auto sia stata l’ex postina. L’auto rimane quindi il fulcro per trovare elementi utili a capire se ci sia stato il coinvolgimento di estranei che potrebbero averla utilizzata magari per trasportare Silvia Cipriani o il suo corpo fino a Montenero.

Altro punto che torna alla ribalta sono le telecamere anche se al momento le uniche due immagini di Silvia risalgono al 21 luglio, la prima quando entra al poliambulatorio di viale Morroni, la seconda quando la sua auto viene inquadrata dalle telecamere lungo le mura di Rieti. Ora i rilievi all’interno dell’auto diventano indispensabili, soprattutto dopo che i legali di Valerio hanno fornito “un alibi in attaccabile”. È sempre più improbabile l’ipotesi che Silvia Cipriani abbia raggiunto da sola quel luogo isolato; si parla di una donna di 77 anni, anche se lucidissima, e sembra difficile una perdita di memoria improvvisa come pure un’ischemia che non le avrebbero permesso di salire in auto e percorrere oltre 4 km in una strada dissestata perché si sarebbe fermata prima. Appare improbabile anche l’ipotesi suicidio. A Quarto grado è emerso invece un nuovo particolare riguardante il cancello della tenuta di Cerchiara. Stando alle testimonianze a mezzogiorno del 21 luglio Silvia chiama il fattore Leonino dicendogli che lascerà aperto il cancello per accedere alla proprietà per consentirgli di far rientrare le pecore, ma quel cancello rimarrà aperto fino al giorno seguente come pure la porta del garage e del granaio che Silvia era solita chiudere. Il telecomando del cancello elettrico verrà ritrovato due mesi dopo insieme alle chiavi dell’auto dentro la borsa nel bosco.

Ed ancora perché due testimoni raccontano di aver visto l’ex postina la mattina del 22 luglio? Una delle due donne dice di aver visto l’auto che a gran velocità si dirigeva da Rieti verso Cerchiara mentre l’altra testimone è sicura di aver visto la Fiat Palio con a bordo Silvia che scendeva da Cerchiara intorno alle 9:30. Gli inquirenti si domandano cosa sia accaduto in quei 60 minuti e soprattutto se a guidare fosse realmente Silvia. Tutto farebbe pensare che l’ex postina sia fuggita di corsa lasciando tutto aperto e dimenticando il cellulare a casa con la suoneria abbassata come raccontato da Valerio per la prima volta davanti alle telecamere con le lacrime agli occhi: “Non riesco a pensarla da sola in quel bosco mentre io non ero lì con lei ad aiutarla come lei ha sempre fatto con me”. Oggi, gli inquirenti ripartono da zero. E il mistero si infittisce.

