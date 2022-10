Rieti, futuro a rischio per 40 operatori privati del servizio emergenza 118

Luigi Spaghetti 16 ottobre 2022 a

Per anni si sono sottoposti a intensi sacrifici, rinunciando spesso anche alla famiglia pur di garantire un servizio di emergenza fondamentale. Per non parlare dell’opera svolta durante i mesi più bui della pandemia in cui esperienza e professionalità sono risultati determinanti nel supportare il personale sanitario ospedaliero. Evidentemente tutto questo non è bastato per garantirsi un futuro più stabile. Anzi per i quaranta professionisti sanitari (nel Lazio sono circa mille) che da anni operano per società appaltanti da Ares 118, società che gestisce l’attività di emergenza sanitaria extraospedaliera, esiste il rischio concreto di ritrovarsi in mezzo ad una strada. Tutto questo perchè l’Ares ha deciso di affidarsi ai volontari.

“A giugno Ares bandisce un appalto definito gara-ponte che doveva traghettare il servizio fino all’internalizzazione da parte dell’azienda regionale - spiegano gli operatori privati del 118 -. L’11 ottobre scorso, però, è stato pubblicato sempre da Ares un “avviso di manifestazione d’interesse (con Delibera n.804/dg) aperta a enti commerciali e Onlus. La manifestazione a differenza della gara ponte non prevede la clausola sociale a tutela dei lavoratori. Se dovessero emergere le onlus al prezzo più basso, utilizzando volontari nello svolgimento del servizio il lavoro da noi svolto per anni da chi verrà tutelato?” si chiedono gli operatori privati del 118.

Una situazione delicata che i lavoratori interessati hanno deciso di portare a conoscenza dell’opinione pubblica “per tutelare la nostra stabilità lavorativa e chiedendo alla Regione Lazio un adeguato prezzo dell’appalto perché lesinando sul prezzo il servizio non potrà rispettare gli standard di qualità in quanto bisognerà tagliare i costi, tra i primi quelli del personale tanto elogiato durante la pandemia ma subito dimenticato” concludono polemicamente gli operatori privati del 118 Lazio. Come detto in provincia di Rieti sono 40 i lavoratori coinvolti che attualmente operano da oltre 5 anni nelle tre postazioni di Borgo San Pietro, Paganico e Passo Corese. Un servizio fondamentale svolto con competenza e professionalità da personale altamente qualificato che chiede certezze e il rispetto della clausola a tutela dei lavoratori stessi.



