Rieti, task force del Comune per recuperare 115 milioni di crediti

Una task force per recuperare oltre 115 milioni tra tasse, tributi non pagate ma anche crediti extra tributari che si sono accumulati negli ultimi anni e che incidono pesantemente sulle casse comunali. L’amministrazione comunale sta mettendo a punto la delibera con la quale, a breve, ufficializzerà la costituzione del nucleo entrate tributarie che avrà il compito di monetizzare i crediti vantati dal Comune di Rieti e mai riscossi per una cifra considerevole: 115 milioni. “Una somma enorme certificata nei bilanci dell’ente (residui attivi) ma che fino ad oggi per tutta una serie di motivi non si è riusciti a recuperare” spiega l’assessore al Bilancio Andrea Sebastiani. “Il primo impegno dell’amministrazione e in particolare del mio assessorato - continua Sebastiani - è stato proprio quello di cercare di trovare una soluzione alla mancata riscossione dei tributi. Un fenomeno che, purtroppo, anche a causa della crisi e della pandemia, si è accentuato negli ultimi anni. Il nuovo nucleo entrate tributarie avrà il compito di portare avanti una azione capillare affinché questi crediti entrino davvero nelle casse comunali”.

La task force che metterà in campo il Comune sarà composta da quattro unità tra personale della polizia locale e dipendenti dell’ufficio tributi. “L’impegno del nuovo nucleo - riprende l’assessore Andrea Sebastiani - sarà quello di contrastare l’evasione dei tributi, appunto attraverso un’azione di recupero crediti, ma anche quella dell’elusione da parte di cittadini e imprese che beneficiano di diritti (come l’occupazione del suolo pubblico, ndr) ma non versano all’ente quanto dovuto. Anche in questo caso porteremo avanti una azione di contrasto contro i “furbetti” con grande determinazione. Un ente come il nostro non può permettersi di lasciare sul campo 115 milioni, somma che ovviamente tornerebbe ai cittadini in fatto di servizi pubblici con conseguente abbassamento delle tasse”.

Dal primo gennaio del 2023, poi, il Comune di Rieti uscirà dal pre dissesto finanziario che in termini economici porterà Palazzo di Città a risparmiare 2,5 milioni l’anno. “Anche questo - conclude l’assessore al Bilancio, Andrea Sebastiani - è un segnale importante per l’amministrazione che avrà a disposizione un tesoretto per poter programmare attività e iniziative a servizio della cittadinanza. per questo motivo sarà importante e fondamentale il lavoro che andrà a svolgere il nuovo nucleo entrate tributarie che stiamo organizzando in questi giorni”.

