Rieti: morta una donna al De Lellis, contagi Covid in calo

L’ultimo bollettino sanitario registra un leggero calo dei contagi ma anche un decesso. Al reparto di Malattie infettive dell’ospedale De Lellis di Rieti è morta una donna di 95 anni. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore sono stati registrati 88 nuovi soggetti positivi al Covid. Rieti (37), Antrodoco (1), Borgorose (1), Casperia (2), Castel Nuovo di Farfa (1), Cittaducale (6), Collevecchio (3), Contigliano (4), Cottanello (1), Fara in Sabina (4), Forano (1), Leonessa (2), Longone Sabino (1), Morro Reatino (2), Poggio Bustone (3), Poggio Mirteto (1), Poggio Nativo (4), Posta (1), Scandriglia (4), Selci (3), Stimigliano (3), Toffia (1), Torri in Sabina (1), Torricella in Sabina (1).

Sono stati registrati anche 93 nuovi guariti. (27) Rieti, (1) Accumoli, (1) Amatrice, (3) Antrodoco, (2) Borgo Velino, (3) Borgorose, (1) Cantalice, (1) Casaprota, (1) Casperia, (1) Castel S. Angelo, (2) Castel Nuovo di Farfa, (7) Cittaducale, (1) Colli sul Velino, (1) Contigliano, (11) Fara in Sabina, (2) Fiamignano, (2) Forano, (2) Frasso Sabino, (3) Greccio, (1) Longone Sabino, (1) Magliano Sabina, (1) Montasola, (1) Montopoli di Sabina, (1) Morro Reatino, (1) Petrella Salto, (1) Poggio Catino, (2) Poggio Mirteto, (1) Posta, (1) Rocca Sinibalda, (1) Roccantica, (1) Salisano, (3) Scandriglia, (1) Stimigliano, (1) Tarano, (1) Toffia, (1) Torri in Sabina, (1) Varco Sabino.

Numero tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 566. Il numero totale dei tamponi eseguiti sale a 452.335. Il numero totale dei positivi in provincia di Rieti cala a 1033.

