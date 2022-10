Rieti, emergenza sangue: giornata di donazioni a Castelnuovo di Farfa

Tania Belli 15 ottobre 2022 a

“La carenza di sangue è un’emergenza anche nella provincia di Rieti, contro la quale le strutture sanitarie, i volontari dell’Avis e quelli delle altre organizzazioni combattono ogni giorno”; dunque, proseguono dalla sezione Avis di Castelnuovo di Farfa, “la donazione di sangue è un gesto solidarietà, poiché crea un patrimonio collettivo da cui tutti possiamo attingere nei momenti di necessità”.

Peraltro, tengono a precisare i volontari Avis sabini, “rappresenta anche un’occasione per tutelare la propria salute, ottenendo, una serie di vantaggi tra i cui: riduzione del rischio cardio-vascolare e di quello legato al diabete; stimolazione del midollo osseo a rinnovare il sangue con effetto anti invecchiamento; diminuzione delle probabilità di sviluppare tumori; inoltre, una regolare attività di donazione dà la garanzia di esser sottoposti a controlli sanitari periodici, che permettono di monitorare le proprie condizioni fisiche e svolgere un'importante azione di prevenzione; nonché, aumenta il benessere psicologico, perché aiutare il prossimo stimola nell’organismo la produzione di alcuni ormoni, tra cui l’ossitocina, che sono in grado di diminuire lo stress e cancellare le tensioni”.

Pertanto, sulla base di quanto ci riferiscono da Castelnuovo di Farfa, non ci si può esimere dal partecipare, domenica 16 ottobre 2022, alla campagna di raccolta sangue che si terra nel cuore pulsante del piccolo borgo sabino. L’avvio delle operazioni di prelievi è previsto intorno alle ore 8 e se ne incaricherà personale professionale e competente del centro trasfusionale reatino, a cui sarà riservata un’apposita postazione presso i locali del centro anziani Luigi Cianni, in via Roma; tutti coloro che vi si recheranno saranno sottoposti ad attenta e accurata anamnesi, per accertare l’idoneità alla donazione; ovviamente, d’obbligo sarà presentarsi a digiuno; tutte le varie fasi verranno eseguite nel rispetto della normativa anti-covid 19, a garanzia della sicurezza di volontari e personale sanitario.

