Castelnuovo di Farfa, un fine settimana tra cultura e percorsi enogastronomiaci

Castelnuovo di Farfa si veste d'autunno, riaprendo le sue vecchie cantine ai sapori e ai profumi della tradizione sabina. Tutto accadrà questo sabato 15 ottobre e la domenica seguente, quando “l'inconfondibile aroma del vino, mescolato con quello dell’olio genuino Sabina DOC, uniti all’allegria della gente del posto e al buon cibo che sarà servito, regaleranno una serata emozionante, quanto indimenticabile a piccoli e grandi, famiglie e gruppi di amici”.

In dettaglio, per la sera di sabato 15 ottobre farà il suo atteso ritorno la manifestazione "Ci Stea 'Na Vote”, che inizierà al rintocco delle ore 20, dando vita ad un percorso enogastronomico nel vecchio borgo, facendo tappa nelle varie cantine per assaporare: “un primo di pasta cacio e pepe, un bicchiere di ottimo vino, un secondo a scelta tra panino ed arrosticini, un contorno di patate di Leonessa e per finire ciambelline dolci” (il menù completo potrà essere acquistato con un tagliando di 12 euro). Inoltre, a partire dalle 20:30, nel borgo di Castelnuovo arriverà anche la musica dal vivo, spettacoli itineranti ed esposizioni artigianali, con le esibizioni di: Simone Sartini, il gruppo Sonata al Vento, il gruppo Tusci Tusci Folk ed alcuni artisti di strada; invece, tra gli espositori si potranno trovare artigiani del legno, del cucito, del ricamo, alcuni produttori locali e artisti del disegno.

La festa, poi, riprenderà la mattina di domenica 16 ottobre al museo dell’Olio della Sabina, dove, dalle 10:30, “sarà possibile fare una visita molto speciale, comprensiva di un'escursione verso il sito archeologico di San Donato, per apprezzar, oltre che le vestigia storice, anche lo spettacolo dell'associazione culturale Fabrica, che alle 11:30, metterà in scena "Metamorfosi: il mito di Pan”; a seguire, la passeggiata condurrà verso il mulino di Farfarina, che soprenderà gli ospiti con un evento ad hoc. Infine, nel pomeriggio, dalle 17.30, si terranno i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, diretti dal nuovo Parroco don Staffen Nkodia con l’accompagnamento della banda diretta dalla M° Giorgia Ginevoli e dal coro della M° Sandra Canzonetti. Alle 18:00 la Santa Messa presso la parrocchia di San Nicola di Bari, con la processione per le vie del paese e la solenne benedizione presso la piazza comunale.

