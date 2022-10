Rieti, drive-in per test Covid: sedi, orari e giorni attività sul territorio 

15 ottobre 2022 a

a

a

La Asl di Rieti ha comunicato il calendario aggiornato dell’attività drive-in per l’esecuzione del test per la ricerca del SARS CoV-2, con sedi, giorni e orari di riferimento.

Rieti: via del Terminillo 42: lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – venerdì - sabato, dalle ore 8:30 alle ore 10:30. Passo Corese: via Maestri del Lavoro: lunedì e martedì dalle ore 11:30 alle ore 12:30. Magliano Sabina: viale Veneto Lotti - Campo sportivo: giovedì dalle ore 10:00 alle 11:00.

Poggio Mirteto: via Finocchieto - sede del Distretto Rieti 2: mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00. Sant'Elpidio: via Petrignano 12 - comune Pescorocchiano: mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 11:30. Accumoli: PASS Accumoli - via Salaria km 141.400: martedì dalle ore 09:30 alle ore 10:30. Amatrice: PASS Amatrice - Opera don Minozzi: sabato 29 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 11.30. Seguiranno ulteriori aggiornamenti da parte della Asl di Rieti

