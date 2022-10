Rieti, Giallo Cipriani, gli avvocati: "Valerio ha un alibi inattacabile"

Paola Corradini 14 ottobre 2022 a

Questa sera la trasmissione Quarto grado che si occupa di misteri e omicidi ha intervistato Valerio Cipriani il nipote dell’ex postina Silvia i cui resti sono stati rinvenuti il 28 settembre scorso in un bosco sotto Montenero. Valerio è apparso provato e durante l’intervista più volte si è dovuto fermare a causa della commozione. Come hanno dichiarato gli avvocati difensori Conti e Orsini, Valerio ha un alibi di ferro visto che durante le ore in cui dovrebbe essere scomparsa Silvia era al lavoro presso l’ufficio postale di cui è direttore, a dimostrarlo le diverse operazioni eseguite fino al pomeriggio quando è tornato a casa.

Valerio da subito si è preoccupato anche perché la mattina successiva, quella del 22 luglio, lo ha chiamato il fattore che aiutava Silvia nella cura degli animali e del terreno, dicendogli che c’erano il garage, il cancello e il granaio aperto mentre Silvia, essendo molto meticolosa li chiudeva sempre.da lì la paura che durante il ritorno a Cerchiara la zia potesse aver avuto un incidente. Ma di lei non ci sono tracce. Piange Valerio e se asciuga gli occhi più volte mentre dice di sentirsi in colpa perché mentre la zia Silvia era da sola in quel bosco lui non le era accanto per aiutarla come aveva sempre fatto.

Quindi rimane in piedi l’ipotesi del fattore economico anche se Valerio viene scagionato da prove inoppugnabili. Tanti ancora i misteri legati alla scomparsa di Silvia Cipriani anche se, come spiegato dall’ex comandante di R.I.S. Garofalo e dal profiler Massimo Picozzi. È abbastanza improbabile, se non impossibile, che una donna di 77 anni possa aver raggiunto da sola quel luogo di bosco così isolato e impervio. Viene esclusa anche l’ipotesi di un malore che avrebbe fatto fermare la donna molto prima del luogo dove sono stati rinvenuti la macchina e resti o l’avrebbe fatta finire fuori strada. Molti gli interrogativi che si pone Valerio che ha raccontato di aver trovato il cellulare sul tavolo della casa della zia in modalità silenziosa mentre invece, da come racconta, lei non se ne separava mai.

