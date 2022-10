Terminillo, si accelera per riaprire gli impianti e salvare la stagione

Lu.Spa. 15 ottobre 2022 a

La gestione degli impianti di risalita al Terminillo in vista della imminente stagione invernale resta un rebus. Flavio Formichetti, titolare della Società Funivia, ha confermato l’intenzione a non riaprire anche per le notevoli spese energetiche cui sarà chiamato a sostenere (da 16 mila euro al mese a 60 mila): “Con questi prezzi non è assolutamente pensabile riaprire tanto più che la concessione è scaduta”. L’amministrazione comunale che ieri ha ricevuto una delegazione dei maestri di sci preoccupati per la fase di stallo in cui si trova la stazione montana rinnovando “l’impegno a trovare una soluzione e a convocare al più presto Formichetti per convincerlo ad andare avanti almeno fino alla prossima primavera quando si spera sarà pronta la gara per l’affidamento della gestione degli impianti” commenta Simone Munalli.

“Condividiamo il percorso avviato dal Comune per il rilancio della stazione montana a partire dal progetto del Tsm2 ma si deve trovare una soluzione definitiva se vogliamo davvero bene al Terminillo. Noi operatori - prosegue Munalli - dobbiamo essere in grado di programmare le nostre attività con largo anticipo. Quanto a Formichetti come gestore degli impianti deve garantire fino al nuovo bando il regolare servizio anche in questo periodo di transizione avviato dal Comune”.

E a dirsi preoccupati sono anche gli albergatori del Terminillo. “Ovviamente la mancata apertura degli impianti comporterebbe un danno ulteriore in una situazione già fortemente compromessa a causa del Covid - sottolinea Michele Casadei, presidente di Federalberghi -. Il Comune a nostro avviso deve far valere i vincoli previsti dalla convenzione e imporre alla Società Funivia di continuare anche per questa stagione la gestione degli impianti di risalita. Nell’interesse di tutti a cominciare dallo stesso proprietario della società. In questo momento - prosegue Casadei - ci sono ancora margini per garantire l’avvio regolare della stagione. Gli impianti sono stati revisionati lo scorso anno quindi con un pizzico di buona volontà si potrebbe ripartire senza eccessivi problemi. In ogni caso bisogna assolutamente garantire la stagione anche attraverso un intervento di azione straordinario verso la Regione per garantire sostegno ai gestori dell’impegno un po’ come accaduto per la pandemia. Del resto ora non a caso si parla di pandemia energetica. Il muro contro muro non conviene a nessuno. Meglio trovare unità di intenti e un’azione comune nell’interesse di Rieti, delle attività coinvolte che vivono esclusivamente di turismo” conclude Michele Casadei presidente di Federalberghi Rieti.

