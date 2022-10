Rieti, in sette mesi 915 infortuni nel settore dell'edilizia

L.S. 15 ottobre 2022 a

L’incidente costato la vita all’ operaio di 32 anni Adrian Petroiu residente a Poggio Bustone mentre lavorava in un cantiere del terremoto di Arquata del Tronto ha riacceso i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, con il saldo in positivo dell’aumento esponenziale degli operai iscritti nella Cassa Edile di Rieti, è aumentato di pari passo il numero degli infortuni sul lavoro. “Da gennaio a luglio di quest’anno sono circa 915 gli infortuni nella provincia Reatina con un aumento rispetto al 2021 di ben 305 casi, molti dei quali si sono verificati all’interno dei cantieri edili - fanno sapere i sindacati di categoria di Cigil, Cisl e Uil -. La morte del giovane operaio mentre stava istallando, insieme ad un collega, una rete di contenimento su un costone a Colle d’Arquata del Tronto arriva a pochi giorni di distanza dalla celebrazione della 72esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro celebrata anche a Rieti.

Ci sembra doveroso - continuano le organizzazioni sindacali Feneal Uil , Filca Cisl e Fillea Cgil - adoperarci in modo fattivo e non attraverso frasi e manifestazioni simboliche, c’è una profonda esigenza di creare sempre più corsi di formazione, informazione e addestramento per i numerosissimi operai che oggi si trovano all’interno dei cantieri edili, bisogna infondere quella cultura generale basata sulla salute e sicurezza. Si deve immaginare un ciclo produttivo dove tutti si sentano parte integrante dell’intero sistema, dal datore di lavoro al responsabile al servizio di prevenzione e protezione; dal rappresentante alla sicurezza dei lavoratori, al singolo dipendente presente sul cantiere”. Per i sindacati “tra le criticità più eclatanti che si evidenziano, ci sono i ritmi di lavoro portati all’esasperazione, in moltissimi cantieri si lavora anche di sabato e domenica; c’è carenza di manodopera qualificata ed una mancanza atavica di controlli da parte degli organi preposti.

Ciò che rimane come sempre, è un profondo rammarico per una vita persa, l’ennesima vittima di un lungo elenco di morti bianche che puntualmente sale agli onori della cronaca come un mero dato statistico. Non a caso Cgil, Cisl e Uil il 22 ottobre scenderanno in piazza ss.Apostoli a Roma dove prenderanno la parola, oltre che i lavoratori, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri per ricordare che la sicurezza nei posti di lavoro riguarda la vita delle persone, la loro dignità, i diritti fondamentali. Alla magistratura il compito di fare chiarezza e individuare le responsabilità” concludono i sindacati. Per il presidente di Anmil Rieti, Enrico Sacconi “ad oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceve la giusta considerazione, che dovrebbe invece rappresentare una priorità. Ogni occasione deve essere utile per sensibilizzare sul tema le forze politiche, stimolando riflessioni e assunzioni di un impegno per il futuro, al fine di attuare un programma di governo che tenga conto delle proposte concrete per arginare morti e infortuni sul lavoro e malattie professionali” conclude il presidente Anmil di Rieti, Enrico Sacconi.

