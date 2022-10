Rieti, giornata mondiale della vista: tanti bambini all'open day

14 ottobre 2022 a

a

a

Grande successo per l’open day organizzato dall'azienda sanitaria di Rieti per celebrare la giornata mondiale della vista. Grazie ai professionisti dell’Unità di Oftalmologia, l’azienda reatina ha centrato l’obiettivo che si era prefissato, superando il numero totale delle prestazioni specialistiche messe a disposizione ed eseguendo, a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni di età, visite oculistiche, visite ortottiche ed esami della mobilità oculare gratuitamente e con accesso diretto.

Il memorial Valentina Liguori ha aperto l'Ottobre rosa della Lilt



L’iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione, predisposta dall’azienda sanitaria per richiamare l’attenzione di tutti i cittadini sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita, è stata organizzata nella giornata di giovedì 13 ottobre 2022, presso il Distretto Rieti 1 di via delle Ortensie.

In duemila hanno preso parte alla camminata per la vita



Gli specialisti reatini dell’Oftalmologia hanno accolto bambini e familiari in un clima sereno e positivo, sottoponendo a valutazioni visive i piccoli pazienti e offrendo ai genitori informazioni utili sulla salute degli occhi.

“L’adesione all’Open day è stata tale – spiegano dalla Direzione Aziendale – che abbiamo deciso di replicarlo quanto prima. Una iniziativa nata con lo scopo di sensibilizzare tutta popolazione su un bene prezioso come la vista e per diffondere la cultura della salute dell’occhio sin dalla più tenera età”.



Successo della giornata di prevenzione della patologia diabetica al PalaRufina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.