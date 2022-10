Rieti, contagi Covid in aumento: 117 casi nelle ultime 24 ore

14 ottobre 2022 a

Continuano a crescere i contagi in provincia di Rieti. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 117 nuovi soggetti positivi al Covid, mentre 108 sono state le persone guarite. Il numero complessivo dei casi in provincia sale a 1040. Questa la mappa dei nuovi contagi: Rieti (47), Antrodoco (3), Borgo Velino (1), Borgorose (5), Casperia (3), Castel S. Angelo (1), Cittaducale (9), Collevecchio (2), Colli sul Velino (1), Configni (1), Contigliano (1), Fara in Sabina (11), Forano (1), Labro (2), Leonessa (1), Monte S. Giovanni in Sabina (1), Montopoli di Sabina (1), Pescorocchiano (2), Poggio Bustone (8), Poggio Mirteto (4), Poggio Nativo (2), Scandriglia (6), Selci (2), Stimigliano (2).

Registrati anche 108 nuovi guariti. Questa la mappa: (44) Rieti, (1) Amatrice, (1) Antrodoco, (1) Belmonte in Sabina, (1) Borgorose, (1) Cantalice, (1) Casperia, (5) Cittaducale, (1) Collevecchio, (1) Configni, (3) Contigliano, (16) Fara in Sabina, (1) Forano, (1) Frasso Sabino, (1) Greccio, (1) Leonessa, (1) Magliano Sabina, (1) Montenero Sabino, (1) Montopoli di Sabina, (2) Pescorocchiano, (1) Petrella Salto, (6) Poggio Bustone, (2) Poggio Mirteto, (1) Poggio Moiano, (2) Poggio Nativo, (1) Poggio S. Lorenzo, (1) Rocca Sinibalda, (1) Roccantica, (1) Salisano, (2) Scandriglia, (3) Selci, (2) Stimigliano.

Numero tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: 619. Totale numero tamponi eseguiti: 451.769. Totale positivi in provincia di Rieti: 1040.

